Le Kia PV5 rafle la mise à Solutrans

Publié le 19 novembre 2025 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

La commercialisation du Kia PV5 débute sous les meilleurs auspices. L’utilitaire électrique vient d’être élu International Van Of The Year 2026, à l’unanimité du jury composé de journalistes européens. Le Farizon SV termine à une étonnante deuxième place.

Kia remporte le prix Ivoty 2026 avec le PV5. ©Kia

Le Kia PV5 était le favori, il a gagné. L’utilitaire électrique vient d’être élu International Van Of The Year 2026 (Ivoty), succédant au palmarès au Renault Master. Le jury composé de 26 journalistes européens a voté à l’unanimité en faveur du VU sud-coréen. Il s’agit évidemment d’une grande première pour Kia, une marque jusque-là peu active sur le marché des utilitaires légers en Europe. Cette récompense, décernée à l’occasion du salon Solutrans, coïncide avec les grands débuts officiels du PV5. Il s’agit donc d’une belle rampe de lancement pour ce produit positionné à cheval sur les segments C et D, pour faire simple entre un Kangoo et un Trafic. Ses déclinaisons sont multiples : deux longueurs, deux hauteurs, fourgon, châssis-cabine, transport de personnes… Farizon sur le podium Le tout exclusivement en électrique avec deux choix de batteries (51,5 ou 71,2 kWh) et une autonomie dépassant dans le meilleur des cas les 400 km. Jarlath Sweeney, président de l’Ivoty, a félicité Kia pour ce prix et rappelé par la même occasion que "le PV5 est le premier d'une série de nouveaux modèles utilitaires légers que la marque coréenne prévoit de lancer dans les prochaines années. Nous entendrons donc beaucoup parler de Kia en temps voulu." La suite du classement est plus étonnante, puisque le Farizon SV, un utilitaire chinois du groupe Geely, vient se classer en 2e position. Il devance le Ford E-Transit Courier.

