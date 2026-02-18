Le groupe Petit Forestier en route pour l’électrification de sa flotte

Publié le 18 février 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 150 millions d’euros au loueur de véhicules frigorifiques pour financer la transition énergétique de sa flotte en Europe. Le groupe Petit Forestier prévoit ainsi de déployer environ 4 000 modèles électriques d’ici à 2029, principalement en France, en Italie et en Espagne.

Grâce à cet investissement de 150 millions d'euros, le groupe Petit Forestier espère déployer 4 000 véhicules électriques dans sa flotte de véhicules européenne. ©Petit Forestier Group

Le groupe Petit Forestier ambitionne de basculer 40 % de sa flotte mondiale à l’électrique d’ici à 2030. Pour atteindre cet objectif, le loueur longue durée de véhicules frigorifiques a annoncé avoir signé un partenariat avec la Banque européenne d’investissement (BEI). Cette dernière prévoit de lui accorder un prêt de 150 millions d’euros pour l’aider à financer le déploiement de véhicules 100 % électriques en Europe. Grâce à cet investissement majeur, le groupe Petit Forestier espère ainsi s’équiper de 4 000 véhicules à batterie sur la période 2026-2029, dans plusieurs pays de l’Union européenne, principalement en France, en Italie et en Espagne. Ces nouveaux véhicules frigorifiques, construits à partir de châssis européens, permettront à l’entreprise d’avoir, à terme, 5 % de modèles électriques au sein de sa flotte. Petit Forestier face au défi de l’électrification "Ce premier financement de la BEI au groupe Petit Forestier s’inscrit dans notre stratégie en faveur du transport décarboné", explique Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement. "Le transport frigorifique touche la vie quotidienne des Européens, étant essentiel pour l’alimentation comme pour les produits pharmaceutiques. Augmenter progressivement les véhicules électriques en circulation sur nos routes permettra de réduire la pollution sans renoncer aux services." "Pour le groupe Petit Forestier, ce financement va permettre de continuer à accompagner nos clients dans la transition de leurs flottes, en privilégiant le recours à des véhicules électriques. Il nous donne les moyens d’accélérer le déploiement de 4 000 véhicules sur la période 2026-2029 et de franchir une étape supplémentaire dans l’exécution de notre trajectoire bas carbone", a déclaré, de son côté, Léonard Forestier, président du groupe Petit Forestier.

