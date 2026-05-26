Le groupe GCK placé en redressement judiciaire

Publié le 26 mai 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Le groupe GCK, notamment reconnu pour ses solutions de rétrofit hydrogène, a été placé en redressement judiciaire le 13 mai 2026, par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand (63). Une décision qui illustre une nouvelle fois la fragilité de la filière française.

Fondé en 2020 par Éric Boudot, le groupe GCK rencontrait des difficultés financières depuis 2022. ©GCK

La filière hydrogène française est-elle en voie d’extinction ? Depuis un peu plus d’un an, les signaux d’affaiblissement s’accumulent. Après notamment les liquidations de Hyvia et Safra, ou encore les désengagements de Stellantis et de Hype, la filière hydrogène française fait aujourd’hui face à un nouveau revers. Selon nos confrères de La Montagne, le groupe GCK (Green Corp Konnection) a été placé en redressement judiciaire, le 13 mai 2026, par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand (63). Hydrogène : la filière française en voie d’extinction ? La jeune entreprise aixoise, notamment reconnue pour ses solutions de rétrofit hydrogène, rencontre en effet de grandes difficultés financières et avait été déclarée en cessation de paiements le 19 avril 2026. Entre 2022 et 2024, le groupe GCK avait fait état d’une perte cumulée de près de 22 millions d’euros, dont 16,5 millions d’euros rien qu’en 2024. Un déficit qui avait alors été comblé grâce à des apports de capitaux des actionnaires historiques. Symbio taille dans ses effectifs après la volte-face de Stellantis En octobre 2025, le groupe avait d’ailleurs annoncé le départ de son président et fondateur, Éric Boudot, remplacé par Thierry Lagarde. Un changement de gouvernance qui n’a malheureusement pas permis de redresser la barre.

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