Le fournisseur de cartes carburant Silvey Fleet débarque en France

Silvey Fleet, le fournisseur britannique de cartes carburant et de solutions de gestion de flotte, met un pied sur le marché français. Pour l’occasion, l’entreprise nomme Pierre-Marie Brancour au poste de directeur pays pour la France.

La carte carburant proposée par Silvey Fleet a été créée en partenariat "avec des réseaux français multimarques". ©Silvey Fleet

Un nouvel acteur entre dans la danse du marché des flottes français. Silvey Fleet, fournisseur de cartes carburant et de gestion de flotte, traverse la Manche pour proposer son offre aux entreprises hexagonales. Pour son implantation, la filiale du groupe MB Energy installe son siège à Lille (59) et nomme Pierre-Marie Brancour au poste de directeur pays pour la France. En parallèle, Mathieu Cuny est nommé responsable commercial pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. L’entreprise britannique assure que d’autres recrutements sont en cours afin de couvrir le reste du territoire.

"Je suis ravie que nous développions nos activités en France et que nous proposions nos solutions de gestion de flotte, que l’on ne présente plus, à un nouveau public. Nous avons travaillé d’arrache-pied pour en arriver là, et je suis profondément reconnaissante envers mon équipe pour son professionnalisme et son engagement. Il s’agit d’une période d’effervescence pour l’entreprise et pour l’ensemble de nos collaborateurs", s’enthousiasme Miriam James, directrice générale de Silvey Fleet.

Un réseau de 3 000 stations-service partenaires

La carte carburant proposée par Silvey Fleet a été créée en partenariat "avec des réseaux français multimarques", assure la société, qui ajoute que celle-ci permet d’accéder à du carburant à "prix compétitif" pour les flottes composées principalement de véhicules thermiques, dans plus de 3 000 stations-service à travers la France. La carte est également accessible aux poids lourds, grâce à des partenariats avec 1 500 stations-service dédiées.

La carte permet aussi d’acheter des produits comme des lubrifiants, de l’AdBlue ou encore des services de lavage de véhicules. Elle s’accompagne d’une application mobile permettant de localiser les stations partenaires. Les transactions peuvent être suivies et gérées en ligne via un portail dédié. Les cartes sont équipées d’une puce et d’un code PIN.

Des services de gestion de flotte

Au-delà de la carte carburant, Silvey Fleet propose également des solutions de gestion de flotte. L’entreprise permet aux gestionnaires d’obtenir des informations stratégiques et d’optimiser leur efficacité. La filiale du groupe MB Energy assure "travailler en étroite collaboration avec ses clients pour réduire leurs coûts d’exploitation".

Avec la France, et après son implantation en Irlande en 2022, Silvey Fleet poursuit son développement international. L’entreprise est également membre de la division Commercial Road Transport du groupe MB Energy. "Les solutions et les services de Silvey Fleet s’intègrent parfaitement au vaste réseau européen de stations automatisées pour les flottes commerciales exploitées par MB Energy, connecté au solide réseau tankpool24, ainsi qu’aux stations-service pour poids lourds exploitées par le groupe au Royaume-Uni", précise MB Energy dans son communiqué.