Traxall s’allie à Greenway pour réduire les dépenses des entreprises 

Le spécialiste français de la gestion de flotte signe un partenariat avec Greenway qui propose des solutions de paiement dédiées à la mobilité professionnelle. Les responsables de parc qui font appel à Traxall pourront ainsi offrir aux salariés une carte pour toutes leurs dépenses liées au transport.

En s'alliant à Greenway, Traxall permet aux responsables de parc de proposer une carte de paiement à leurs salariés. ©AdobeStock-Kirill Gorlov

Traxall ajoute une nouvelle corde à son arc en collaborant avec Greenway. En s’alliant avec le fournisseur de cartes de paiement, le spécialiste de la gestion de flotte permet aux responsables de parc de proposer une carte de paiement à ses salariés. Affiliée au réseau Mastercard et équipée d’une puce RFID, elle permet de financer le plein ou la recharge de tout type – mais aussi les dépenses liées au crédit mobilité, forfait mobilité durable ou encore paiement de péage et de lavage.

Selon les deux partenaires, les gestionnaires de flotte pourront paramétrer les dépenses autorisées par catégorie de collaborateur, que ce soit le plafond de paiement, l'éligibilité à un réseau, mais aussi aménager des plages horaires spécifiques ou attribuer une zone géographique.

Les données de Greenway seront intégrées dans le logiciel de gestion Trax-It de Traxall France via un connecteur informatique. Ainsi, le logiciel permet un accès en temps réel et centralisé aux offres des pétroliers et des énergéticiens. L’objectif étant d’optimiser le temps des collaborateurs et de permettre aux entreprises "de réaliser jusqu'à 20 % d'économies sur leurs dépenses globales de mobilité", selon les deux partenaires.

Une démarche environnementale

"Aujourd'hui, nos clients font face à une mobilité de plus en plus complexe à gérer, tout en intégrant des exigences RSE grandissantes, expose Amandine Verdasca, responsable des partenariats chez Traxall France. Ce partenariat stratégique répond pleinement à ces deux enjeux majeurs : offrir des solutions de gestion simplifiée tout en accompagnant une mobilité plus responsable."

De son côté, Greenway prélèvera 1 % des dépenses pour le reverser à la Greenway Foundation, permettant le financement de projets "conformes aux objectifs de développement durable des Nations Unies". Les clients Traxall pourront avoir une visibilité sur ce reversement et décider de l’affectation de ce dernier à des associations sélectionnées par la fondation du fournisseur de cartes dans le cadre de leur démarche RSE.