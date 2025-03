Traxall et Euromaster font cause commune sur le pneu

Traxall France et Euromaster unissent leurs compétences en nouant un partenariat stratégique. Celui-ci vise à offrir aux gestionnaires de flottes une offre complète afin de contrôler les dépenses liées aux pneumatiques.

Traxall France et Euromaster s'allient pour optimiser la gestion des pneumatiques. ©Traxall

Le poste pneumatique peut représenter jusqu’à 5 % du coût de détention (TCO) d’un véhicule. Un manque de suivi peut avoir des incidences sur la consommation ou l’autonomie, notamment en cas de sous-gonflage.

Traxall France propose à ses clients d’optimiser la gestion et les dépenses liées à ce poste. Un partenariat a été noué en ce sens avec Euromaster, qui a récemment intégré à sa palette d’outils les services de Carool.

Ainsi, les clients du spécialiste du fleet management qui travaillent avec Euromaster peuvent bénéficier d’une application d’analyse de photos par intelligence artificielle, permettant d’obtenir un diagnostic immédiat du niveau d’usure des pneumatiques. L’appli permet également de prendre rendez-vous directement auprès d’un centre Euromaster.

Le partenariat porte plus largement sur le suivi et le remplacement des pneumatiques, ainsi que sur le gardiennage des pneus non utilisés. Il est également prévu la reprise de ces derniers dans le cas où ils ne peuvent plus être utilisés.

"Cette collaboration entre Traxall France et Euromaster permet aux entreprises de bénéficier de solutions personnalisées pour optimiser l’usage des pneumatiques et maximiser leur durabilité. Grâce à notre expertise technique et à la gestion intelligente des pneus de Traxall, nous offrons une approche globale visant à réduire les coûts, améliorer la sécurité et prolonger la durée de vie des flottes", déclare Pascal Rodrigues, responsable grands comptes chez Euromaster.