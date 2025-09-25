C2A vise les flottes avec sa carte bancaire attribuable au véhicule

Fini la carte de paiement professionnelle uniquement attribuable à un conducteur. C2A dévoile un nouveau produit affectable directement au véhicule, en espérant conquérir de nouveaux marchés et renforcer sa position sur celui des flottes.

Nouvelle carte nouvelle méthode pour C2A qui veut renforcer sa position auprès des flottes. ©C2A

"C'était une demande de nos clients". C2A et son président-fondateur, Gilles D’Huiteau, ont répondu à cette demande : l'entreprise née au début des années 2010 lance C2A Flotte, sa nouvelle carte de paiement attribuable à un véhicule. "C'est une première en Europe", se félicite le dirigeant. Alors que la carte nominative est la norme depuis bien longtemps, C2A propose donc désormais une Mastercard (sur laquelle C2A s'appuie) qui donne le choix au gestionnaire de flotte : attribuer la carte à un conducteur ou à un véhicule en particulier.

Conquérir de nouveaux marchés

Cette solution a notamment été pensée pour les flottes. En effet, la double affectation a vocation à permettre une meilleure adaptation aux contraintes opérationnelles multiples des entreprises, comme le turnover de conducteurs et les pools de véhicules non attribués. Avec cette nouvelle carte, C2A compte notamment "affirmer son positionnement sur le marché des flottes, des collectivités locales et des marchés publics. D'autres marchés et d'autres volumes s'ouvrent à nous", précise Gilles D’Huiteau. La France, mais aussi l'Espagne, l'Italie ou encore la Pologne, sont ses marchés prioritaires.

Une double activation pour plus de sécurité

Côté sécurité, la carte affectée à un véhicule doit simultanément l'être avec un profil conducteur. Si les deux ne sont pas actifs, la carte est désactivée et donc inutilisable, notamment en cas de vol. La carte peut donc rester en continu dans le véhicule, et sera utilisée par le conducteur désigné par le gestionnaire. Les profils conducteurs sont préalablement vérifiés : via la carte d'identité, un API s'assure que ce dernier n'est pas interdit bancaire.

La nouvelle carte conserve par ailleurs toutes les fonctionnalités de la précédente : l'accès à l'ensemble du réseau de stations-service européen, dont 5 300 équipements partenaires à tarifs négociés, dont 1 200 en France, permettant de réaliser jusqu'à 12 % d'économies. L'ambition est d'ailleurs d'atteindre rapidement les 10 000 stations grâce à de nouveaux partenariats.

Paramétrage et factures en temps réel

Péages, hébergements, contraventions, repas… Le conducteur peut tout régler avec cette solution de paiement qui ne requiert ni caution ni garantie financière. Le gestionnaire de flotte paramètre comme il le souhaite et en temps réel la carte via l'interface de gestion web. Il peut modifier les habilitations de chaque conducteur et de chaque carte : typologies des dépenses, plafonds, plages horaires d’utilisation et zones géographiques autorisées. Il peut également débloquer temporairement une fonction (lors d'une amende par exemple) pour permettre au conducteur de payer. Notons que le gestionnaire a également accès à toutes les dépenses du conducteur en temps réel.

À date, plusieurs clients pilotes ont commencé à tester cette nouvelle carte affectée à un véhicule. "Nous souhaitons généraliser cette offre sur l'ensemble de la France dès octobre, avant de l'étendre aux autres pays d'ici la fin d'année", ajoute le fondateur de C2A.