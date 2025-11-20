Le Ford Ranger remporte (encore) l'International Pick-up Award

Publié le 20 novembre 2025 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Pour la quatrième fois de son histoire, le Ford Ranger se voit décerner l'International Pick-up Award. Il devance au palmarès 2026 l’Ineos Grenadier Quartermaster et le Foton V9.

Le Ford Ranger est récompensé pour sa version hybride rechargeable. ©Ford

C’est un nouveau triomphe pour le Ford Ranger. Le pick-up vient de remporter pour la quatrième fois de son histoire l’International Pick-up Award (IPUA). Il est cette fois-ci récompensé pour sa déclinaison hybride rechargeable, une première dans la catégorie. Le trophée a été remis le 19 novembre 2025 à l’occasion du salon Solutrans, à Lyon (69). Le jury composé de journalistes européens spécialisés a tranché en faveur du Ranger à l’issue de tests sur route et tout-terrain organisés en Bulgarie le mois dernier. Les autres candidats en lice étaient l’Ineos Grenadier Quartermaster, le Foton V9 et le Maxus T60 Max. Les deux premiers terminent sur le podium, respectivement aux 2e et 3e places. Essai Ford Ranger PHEV : l'e-Power Ranger "Nous sommes extrêmement fiers et honorés que le nouveau Ford Ranger PHEV ait été nommé lauréat du prix International Pick-up Award pour 2026/27. Après avoir remporté le prix avec le tout nouveau Ford Ranger en 2024, nous apprécions profondément la reconnaissance que le jury accorde aujourd'hui au modèle hybride rechargeable électrifié", a réagi Hans Schep, directeur général de Ford Pro Europe. "C'est la quatrième fois que le Ford Ranger, sous différentes formes, remporte ce prix prestigieux, d'abord en 2013, puis en 2020, et le titre a été partagé avec le Volkswagen Amarok en 2024, a pour sa part déclaré Jarlath Sweeney, le président du jury. Ford est donc le leader incontesté dans son domaine, tant par le nombre de distinctions IPUA remportées que par sa position constante en tête des ventes européennes."

