La Nissan Leaf devient un crossover et franchit les 600 km d’autonomie

Après deux générations de berlines compactes, la Nissan Leaf prend désormais l’allure d’un crossover coupé. Cette nouvelle mouture reste bien entendu 100 % électrique mais voit son autonomie nettement progresser, pour atteindre jusqu’à 604 km. Elle sera commercialisée à partir du printemps 2026.

Désormais crossover, la troisième génération de la Nissan Leaf arrivera dans les concessions françaises au printemps 2026. ©Nissan

Première véhicule électrique du constructeur nippon, la Nissan Leaf s’est écoulée à près de 700 000 exemplaires dans le monde depuis son lancement en 2010. Mais pour cette troisième génération, préfigurée par le concept-car Chill-Out de 2021, le modèle quittera le segment des berlines compactes pour entrer dans celui des crossover.

Assemblée dans l’usine de Sunderland, dans le nord-est de l’Angleterre, la nouvelle Nissan Leaf verra sa production débuter en octobre prochain, pour des livraisons à partir du printemps 2026.

Il s’agira là du troisième modèle 100 % électrique de la marque japonaise, après l’Ariya, et la récente Micra, cousine technique de la Renault 5. La troisième génération du Juke, elle aussi 100 % électrique, verra quant à elle le jour en 2026.

Changement de design

Si elle avait jusqu’alors l’allure d’une berline compacte, la Nissan Leaf évolue en profondeur pour sa troisième génération, adoptant désormais un design de crossover coupé. Reposant sur la plateforme AmpR Medium, anciennement appelée CMF-EV, cette nouvelle mouture sera donc une cousine technique des Renault Megane et Scenic E-Tech.

"Pour la Leaf, nous avons imaginé une nouvelle expression du design électrique – confiante, moderne, et résolument fidèle à l’ADN Nissan", explique Giovanny Arroba, vice-président de Nissan Design Europe. "Sa silhouette aérodynamique, sa signature lumineuse distinctive et l’attention portée à chaque détail intérieur traduisent une compréhension fine des attentes des conducteurs européens de véhicules électriques, tant en matière de fonction que d’émotion."

Malgré son gabarit compact de 4,35 m, la nouvelle Leaf offre un habitacle spacieux, qui se distingue notamment par un volume de coffre de 437 l. Un toit panoramique dépourvu de rideau mécanique ou électrique permet de gagner également jusqu'à 30 mm de garde au toit. Une technologie développée par Saint Gobain et que l'on a déjà pu apercevoir sur les Renault Scenic E-Tech, Rafale ou encore Symbioz.

Enfin, l'intérieur du crossover se dote de deux écrans de 14,3 pouces, connectés à Google, ainsi que d’une panoplie d’aides à la conduite et de technologies embarquées. On peut par exemple relever la vue panoramique 3D à 8 caméras, avec visualisation en temps réel de l’environnement proche, utile pour les manœuvres complexes en milieu urbain.

Progression significative de l’autonomie

Cette troisième génération de la Nissan Leaf gagne sensiblement en autonomie, en partie grâce à un Cx de seulement 0,25. Elle est par ailleurs dotée de deux tailles de batteries, de 52 kWh et 75 kWh de capacité utile. La première lui permet de réaliser jusqu’à 436 km entre deux recharges, tandis que la seconde lui confère un rayon d’action de 604 km maximum.

Une progression significative par rapport à la génération précédente et ses 385 km d’autonomie en cycle WLTP. Sur autoroute, Nissan garantit plus de 330 km d’autonomie à 130 km/h. Compatible avec la technologie Vehicle-to-Grid (V2G) et la recharge rapide en courant continu jusqu’à 150 kW, la nouvelle Leaf peut récupérer jusqu’à 417 km d’autonomie en seulement 30 minutes.