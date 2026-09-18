Fleet & Mobility Day 2026 franchit le cap des 1 500 visiteurs

Publié le 18 septembre 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Le salon Fleet & Mobility Day 2026 s’est tenu le 15 septembre à l’hippodrome de ParisLongchamp. L'événement, organisé par les rédactions du Journal des Flottes et du Journal de l’Automobile, a réuni plus de 1 500 visiteurs. Un nouveau record pour cette quatrième édition !

La quatrième édition du salon Fleet & Mobilty Day a réuni plus de 1 500 visiteurs à l’hippodrome de ParisLongchamp. ©Laurent Villaron

Fleet & Mobility Day 2026 a tenu toutes ses promesses. La quatrième édition de l’événement organisé par les rédactions du Journal des Flottes et du Journal de l’Automobile a attiré plus de 1 500 visiteurs à l’hippodrome de ParisLongchamp (XVIe arrondissement). Une affluence record qui témoigne de la place prise par ce rendez-vous auprès des nombreux acteurs de l’écosystème des flottes. Au total, ce sont 83 exposants et partenaires institutionnels qui étaient au rendez-vous, parmi lesquels figuraient notamment des constructeurs, des loueurs, des prestataires de services ou encore des distributeurs. En parallèle, pas moins de 43 véhicules étaient exposés, tandis que 30 étaient disponibles à l’essai. 211 tests drive ont par ailleurs eu lieu tout au long de la journée, encadrés par le spécialiste de la formation et de la sécurité routière, Actua Formation. Là aussi, un record battu. Conférences, ateliers, remise de prix… Les visiteurs ont d’abord pu assister à une keynote d’ouverture animée par Catherine Leroy, directrice des rédactions du Journal de l’Automobile, qui donnait la réplique à Jean-Philippe Hermine, directeur de l'Institut mobilités en transition. Deux conférences plénières étaient également au programme, chapeautées par Damien Chalon, rédacteur en chef du Journal des Flottes. Neuf ateliers thématiques ont aussi rythmé la journée, proposés par la rédaction du Journal des Flottes et des partenaires de l'événement. Au total, une vingtaine de personnes a échangé lors des conférences et des ateliers sur les grands sujets du moment, liés pour la plupart à l’électrification des flottes. Enfin, lors de la traditionnelle cérémonie des Fleet & Mobility Awards, les rédactions du Journal des Flottes et du Journal de l’Automobile ont décidé de mettre à l’honneur, à travers quatre distinctions, les personnalités marquantes du secteur des flottes, ainsi que les véhicules qui se sont distingués cette année. Quatre prix ont ainsi été décernés : la personnalité, la voiture particulière, le véhicule utilitaire et le gestionnaire de flotte de l'année.

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