Lancée en 2020, la troisième génération de la C4 s’offre une mise à jour bien méritée et adopte désormais la nouvelle identité de Citroën, inaugurée sur la C3. Sa déclinaison quatre portes, la C4X, commercialisée deux ans plus tard, en profite pour faire de même. Dans les deux cas, le confort à bord reste leur qualité première, surtout dans leur version 100 % électrique.

Lancée fin 2020, la Citroën C4 se classe deuxième en Europe, au premier semestre 2024, sur le marché des berlines compactes du segment C généralistes, toutes énergies confondues, juste derrière la Volkswagen Golf. ©Citroën

Avec les restylages des C4 et C4X, Citroën renouvelle complètement son offre de berlines du segment C. Lancée fin 2020, la troisième génération de la C4 s’est écoulée à pas moins de 63 250 exemplaires en Europe l’an dernier, finissant de fait à une très belle deuxième place des meilleures ventes de berlines compactes, juste derrière la Volkswagen Golf.

En France, le succès de la C4 est moins flagrant car c’est surtout auprès des particuliers que ce modèle a la cote, les professionnels privilégiant sa cousine au lion, la Peugeot 308. Au global, ses immatriculations ont donc reculé de 9,1 % en 2024, à 11 871 unités. Même constat pour sa déclinaison berline tricorps, la C4X, arrivée deux ans plus tard, mais dont la carrosserie peine à séduire la clientèle française. Ainsi, ses ventes ont chuté de 30,9 %, pour seulement 2 285 mises à la route l’an dernier.

Par conséquent, leur restylage arrive au bon moment ! D’autant que ce rafraîchissement leur permet d’adopter la nouvelle identité de marque de Citroën, présentée sur le concept Oli et inaugurée sur la récente C3. Et ce, tout en conservant leurs prix compétitifs et leur confort à bord. Ce dernier reste par ailleurs le maître-mot de ces deux voitures.

Design simplifié

"Retirer le superflu pour gagner en équilibre", telle a été la ligne de conduite pour le restylage des C4 et C4X. Plus moderne et plus épurée, leur face avant intègre donc le nouveau logo de Citroën qui trône au centre d'une calandre repensée. La signature lumineuse à l’avant a également été revisitée et se divise désormais en trois segments horizontaux distinctifs.

En ce qui concerne l’arrière de la nouvelle C4, les designers de Citroën ont fait le choix d’aller à l'essentiel. La connexion entre la partie inférieure du montant C et les feux arrière a donc été rendue plus épurée et tendue, tandis que le logo de la marque aux chevrons a été retiré pour laisser place à l’inscription Citroën. La C4X, quant à elle, n’arbore aucun changement significatif sur la partie arrière.

Mais ce restylage permet surtout à l’intérieur des deux berlines d’être modernisé, sans pour autant que ses occupants soient totalement dépaysés. Bien différent de celui du dernier C3 Aircross et de la nouvelle C3, le tableau de bord introduit un nouveau combiné numérique de sept pouces, placé derrière le volant et complété par un affichage tête haute. De son côté, l’écran tactile central de dix pouces conserve le même format, mais son interface est dorénavant bien plus moderne et agréable à utiliser.

En revanche, les nouvelles C4 et C4X conservent leur qualité première, à savoir leur confort et leur espace à bord. En outre, leur empattement de 2 670 mm assure un espace aux genoux de près de 20 cm pour les passagers arrière, au même titre que la largeur de caisse de 1 800 mm, qui permet d’accueillir sans problème trois personnes sur la deuxième rangée. Leur volume de coffre reste cependant inchangé, à 380 litres pour la C4, et à 510 litres pour la C4X.

Adieu le diesel

Un confort que l’on retrouve aussi en roulant, notamment grâce aux nouveaux sièges Citroën Advanced Comfort à effet rembourré. Si leur maintien latéral a été amélioré, les sièges ont également été rehaussés par une mousse plus épaisse de 15 mm qui offre un accueil moelleux dès l’entrée dans le véhicule. Associées aux suspensions à butées hydrauliques progressives, qui absorbent les imperfections de la route, ces assises garantissent de fait une expérience de conduite plus agréable, même sur de longues distances.

En parallèle, cette mise à jour des C4 et C4X est l’occasion pour Citroën d’abandonner le diesel, au profit des motorisations électrifiées. Les berlines aux chevrons intègrent donc au sein de leur gamme des versions hybrides 48 V, qui associent un moteur à trois cylindres délivrant 100 ch (205 Nm de couple) ou 136 ch (230 Nm), à un moteur électrique de 28 ch (55 Nm).

Mais ce sont surtout les motorisations 100 % électriques qui se prêtent le mieux à cette sensation de confort. La première, d’une puissance de 136 ch (110 kW), offre une autonomie de 355 km pour la C4 et de 360 km pour la C4X, tandis que la seconde de 156 ch (115 kW), dispose d’un rayon d’action respectif de 415 km et de 425 km. Pour la recharge rapide, Citroën annonce une récupération d’environ 10 km d'autonomie par minute, permettant de récupérer 80 % de sa charge en moins de 30 minutes.

Proposées en trois niveaux de finition, You, Plus et Max, les nouvelles C4 et C4X sont disponibles dans les concessions françaises depuis le mois de janvier 2025. La version hybride 48 V de la C4 débute à 28 650 euros, tandis que le ticket d’entrée pour ses motorisations 100 % électriques est fixé à 33 850 euros. Pour ce qui est de la C4X, comptez un minimum de 30 850 euros pour l’hybride et 34 550 euros pour l’électrique.