Véhicules utilitaires légers : le top 5 des essais 2024

2024 a été riche en nouveautés sur le marché des véhicules utilitaires légers. La rédaction du Journal des Flottes et du Journal de l’Automobile a sélectionné pour vous cinq essais effectués au cours de l’année écoulée.

La rédaction vous propose de vous replonger dans les principaux essais de véhicules utilitaires légers réalisés en 2024. ©Renault

Renault Master, le roi

Honneur au grand utilitaire de Renault, le modèle le plus vendu en France toutes catégories confondues. Cette nouvelle génération, dont le démarrage en production a été poussif, surpasse une concurrence vieillissante dans bien des domaines. À commencer par sa version électrique qui affiche jusqu’à 460 km d’autonomie. L’usine de Batilly (54) devrait tourner à plein régime en 2025 avec le lancement de l’ensemble des déclinaisons.

Toyota Proace Max, l’outsider

Difficile de s’imposer comme une place forte du marché des utilitaires légers sans disposer en magasin d’un grand fourgon. Toyota en a enfin ajouté un à sa gamme avec le Proace Max, en versions thermiques et électriques, complétant ainsi son catalogue dans lequel figurent déjà les Proace City et Proace. À l’instar de ces deux derniers, le Proace Max est le fruit d’un partenariat avec le groupe Stellantis.

Maxus Deliver 7, le petit nouveau

Quelle entrée en fanfare pour Maxus sur le marché français ! En l’espace d’un an, le constructeur chinois, mené dans l’Hexagone par Antoine Maria, a lancé cinq modèles, dont le Deliver7. Le fourgon est décliné en diesel, mais aussi en électrique, avec notamment une version 4x4 "zéro émission" à venir. Nous aurions également pu mettre à l’honneur l’eDeliver5, qui présente des caractéristiques pertinentes pour les acteurs de la logistique urbaine.

Ford Transit Courier, le petit poucet

Avec le Transit Courier, Ford complète idéalement son offre de véhicules utilitaires légers. Il fait office de modèle d’entrée de gamme, se plaçant sous le Transit Connect. Cette fourgonnette n’existe pour le moment qu’en motorisations essence et diesel, mais plus pour longtemps. Une version électrique est attendue normalement pour 2025, un vrai plus pour ce modèle.

Mercedes-Benz Sprinter, le VUL premium

Le Sprinter est l’une des références sur le segment des grands utilitaires. Il l’est encore plus depuis sa profonde mise à jour effectuée début 2024, dont a surtout bénéficié la version électrique. Une version aux multiples facettes, avec plusieurs packs de batteries et quantité de déclinaisons (fourgons, châssis…). Un grand pas en avant pour ce eSprinter, jusque-là peu attractif.