Subaru élargit sa gamme électrique européenne

Après le Solterra, son premier véhicule 100 % électrique, Subaru va lancer en Europe un nouveau SUV, l'Uncharted, et un break compact : l'e-Ouback. Reprenant quasiment tout de certains modèles Toyota, ces nouveautés seront disponibles en début d'année 2026.

Le Subaru Uncharted affichera jusqu'à 585 km d'autonomie. ©Subaru

Non, Subaru n'est pas une petite marque. Certes, les affaires sont difficiles en France, avec 62 immatriculations en 2024 et 22 au premier semestre 2025, mais le constructeur nippon a écoulé 941 758 véhicules dans le monde (+3 %) en 2024. Les États-Unis restant son plus gros marché, avec 667 725 unités (+6 %).

Cela étant, pour tenter de regagner un peu de terrain en Europe, Subaru va étoffer sa gamme avec un Solterra mis à jour et deux nouvelles propositions : l'Uncharted et l'e-Outback. Tous en 100 % électrique et devant beaucoup à l'offensive électrique de Toyota.

Le SUV Solterra, premier véhicule 100 % électrique de la marque et cousin très proche du Toyota bZ4X, a été revu après trois ans de commercialisation. Cette nouvelle mouture sera disponible en fin d'année 2025.

En plus de quelques retouches stylistiques, les performances ont été améliorées avec deux moteurs électriques développant 338 ch (252 kW), mais surtout une autonomie dépassant les 500 km grâce à une batterie de 73,1 kWh.

Jusqu'à 585 km d'autonomie pour l'Uncharted

Un cran au-dessus du Solterra, Subaru va proposer l'Uncharted, un SUV compact, qui reprend tout ou partie du Toyota CH-R+.

La gamme annoncée sera plus large, avec des propositions deux et quatre roues motrices mais aussi deux choix de batteries. Les AWD et grande autonomie FWD cachent une batterie de 77 kWh capable d'offrir entre 470 et 585 km.

Avec une batterie de 57,7 kWh, l'Uncharted en entrée de gamme aura un rayon d'action d'environ 445 km.

L'Uncharted sera une réalité commerciale au premier trimestre 2026.

Le break électrique Outback

Également annoncé pour le premier trimestre 2026, l'e-Outback est sans doute le produit le plus emblématique car ce nom est un succès depuis plus de 30 ans.

Cette variante électrique doit, là encore, quasiment tout à Toyota, et particulièrement au bZ4X Touring.

Ce break électrique propose une batterie de 74,7 kWh et une puissance cumulée de 375 ch (280 kW) pour les deux moteurs électriques. Le rayon d'action estimé sera supérieur à 450 km.

La trajectoire de Subaru en Europe est donc électrique et se fait avec Toyota. Reste à savoir maintenant si Subaru aura lui aussi un dérivé de l'Urban Cruiser, le plus petit modèle électrique de la gamme que Toyota partage avec Suzuki.