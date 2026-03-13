BYD Europe recrute Enrico Rossini, spécialiste des flottes et du VO

Publié le 13 mars 2026 ■ Par Damien Chalon ■ < 1 min de lecture

Le constructeur chinois se renforce avec l’arrivée dans ses rangs d’Enrico Rossini. L’ex-directeur général de Mobilize Lease&Co va diriger la division flottes et VO de BYD à l’échelle européenne.

Enrico Rossini rejoint BYD Europe, en qualité de directeur des flottes et du VO. ©BYD

Enrico Rossini rejoint BYD Europe, trois mois après avoir quitté ses fonctions de directeur général de Mobilize Lease&Co, la captive de location longue durée du groupe Renault. Il annonce son arrivée dans les rangs du constructeur chinois, sur le réseau LinkedIn, au poste de directeur général adjoint en charge des ventes flottes et des voitures d’occasion. Un poste basé aux Pays-Bas. "Après de nombreuses années enrichissantes dans l’industrie automobile et des services financiers, plus récemment en tant que directeur général de Mobilize Lease&Co chez Mobilize Financial Services, je suis ravi de rejoindre BYD à une période aussi transformatrice pour notre secteur", explique-t-il. Enrico Rossini dit avoir "hâte" de travailler au développement des activités flottes et voitures d’occasion du constructeur chinois. Il remercie par la même occasion Stella Li, vice-présidente exécutive du groupe BYD, et son compatriote Alfredo Altavilla, qui officie en qualité de conseiller spécial du constructeur en Europe.

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