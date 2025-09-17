Benoît Robin nommé au BtoB de Volkswagen Group France

Publié le 17 septembre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ < 1 min de lecture

Après le départ de Jean-Baptiste Estève chez Audi, le département des ventes aux entreprises et Fleet Agency du groupe Volkswagen France est maintenant dirigé par Benoît Robin.

Benoît Robin est nommé chef du département ventes aux entreprises réseau et Fleet Agency de Volkswagen Group France. ©Volkswagen

Le département ventes aux entreprises réseau et Fleet Agency de Volkswagen Group France tient son nouveau dirigeant. En effet, Benoît Robin succède à Jean-Baptiste Estève qui a rejoint Audi à la tête du département commerce. Diplômé de l’Essca d'Angers (49) avec une spécialisation en management des réseaux automobiles, Benoît Robin a évolué chez BMW Group France avant de rejoindre Volkswagen VP. "Benoît a pour mission de poursuivre le développement des ventes aux entreprises (au total 120 000 ventes prévues en 2025) et de renforcer la dynamique Fleet Agency (30 000 ventes en 2025)", explique le constructeur dans un communiqué. Il va notamment diriger la structure du groupe Volkswagen dédiée aux ventes professionnelles pour les grands comptes, baptisée Fleet Agency. Une structure qui fonctionne avec le contrat d'agent en facturant directement le client, même si les livraisons sont souvent réalisées par le réseau de distribution.

