Jean-Baptiste Esteve, un expert des flottes à la tête du commerce d’Audi France

Audi France annonce la nomination de Jean-Baptiste Esteve au poste de directeur des ventes. Il intègre par la même occasion le comité de direction de la marque dirigée par Robert Breschkow.

Jean-Baptiste Esteve est nommé directeur des ventes d'Audi France. ©Audi

Jean-Baptiste Esteve, 42 ans, est le nouveau directeur du commerce d’Audi France. Sa nomination, officialisée en cette rentrée de septembre, est effective depuis le 1er août 2025. Date à laquelle il a également rejoint le comité de direction de la marque aux anneaux, dirigée en France par Robert Breschkow.

Avant de rejoindre les rangs d’Audi, Jean-Baptiste Esteve était en charge, depuis 2020, des ventes aux entreprises pour toutes les marques du groupe (Volkswagen, Audi, Volkswagen Véhicules Utilitaires, Seat, Cupra et Skoda) au sein de Mobility Solutions.

La vente, notamment aux entreprises, a constitué le fil rouge de sa carrière, entamée il y a 20 ans chez Renault en tant que vendeur puis chef des ventes. Il a rejoint le groupe VW en 2009, où il fut entre autres responsable des ventes aux entreprises et VO pour le compte de Skoda et directeur régional pour Audi.

"Jean-Baptiste Esteve a toujours démontré sa passion et un dévouement exceptionnel pour notre marque, déclare Robert Breschkow. Son leadership et sa vision stratégique ont été des éléments clés de notre succès en France, tant lors de ses actions terrain que sur le pilotage des ventes à société. Je suis convaincu qu'il apportera une très grande valeur ajoutée à notre équipe, à notre réseau de concessionnaires et à nos clients dans ses nouvelles fonctions."