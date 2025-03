Les Etats Majors du VO 2025 : Participez à l’événement 100% business du VO

Le marché du véhicule d'occasion évolue rapidement entre croissance, digitalisation et défis de rentabilité. Le 21 mai 2025, les États-Majors du Véhicule d'Occasion (EMVO) réuniront les professionnels du secteur à l’Hippodrome de ParisLongchamp pour décrypter ces mutations et anticiper les tendances à venir.

Le 21 mai 2025, l'Hippodrome de ParisLongchamp accueillera la 14e édition des États-Majors du Véhicule d'Occasion (EMVO). Cet événement annuel rassemble les principaux acteurs du secteur pour discuter des tendances, innovations et stratégies façonnant l'avenir du marché des véhicules d'occasion.

En 2024, le marché français des voitures d'occasion a enregistré une croissance de plus de 3 %, avec les revendeurs professionnels contribuant à plus de 36 %. Cependant, des inquiétudes persistent concernant la qualité des ventes et les estimations des valeurs résiduelles. Les EMVO 2025 se concentreront sur ces défis, à travers :

Des espaces d'exposition : Plus de 65 exposants présenteront leurs solutions et services innovants, offrant aux participants l'opportunité de découvrir les dernières tendances et technologies du marché.

Des conférences plénières et remise de prix : Des experts du secteur analyseront les enjeux actuels et futurs du marché des véhicules d'occasion. La cérémonie récompensera les entreprises les plus innovantes et performantes dans diverses catégories, notamment la stratégie BtoB, le remarketing VO, l'animation VO et l'e-réputation VO.

Des workshops thématiques : De nombreux ateliers aborderont des sujets clés tels que l'optimisation des valeurs résiduelles, les nouvelles approches du remarketing et les stratégies d'amélioration de l'e-réputation.

Les EMVO 2025 s'annoncent comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels souhaitant s'informer, échanger et anticiper les évolutions du marché des véhicules d'occasion. Ne manquez pas cette occasion de participer à une journée riche en débats et en opportunités de networking.

Plus d'informations et inscriptions sur https://emvo.synerjmedia.com/