Xavier Trelcat, nouveau directeur flottes automobiles de Verspieren

Le courtier Verspieren annonce la nomination de Xavier Trelcat en tant que directeur du département flottes automobiles au sein de sa direction des services aux entreprises. Une nomination effective depuis le 30 septembre 2026.

Xavier Trelcat devient directeur du département flottes automobiles chez Verspieren. ©Verspieren

Verspieren renforce son pôle dédié aux entreprises avec l’arrivée de Xavier Trelcat au poste de directeur du département flottes automobiles. Effective depuis le 30 septembre 2026, sa nomination s’inscrit dans la volonté du courtier de développer son activité et de renforcer la qualité de service. Il sera rattaché à Gaëtan Lamblin, directeur des lignes corporate.

Dans le cadre de ses nouvelles attributions chez Verspieren, Xavier Trelcat s’est vu confier plusieurs missions stratégiques. Il devra notamment développer l’activité commerciale du département Flottes Automobiles, renforcer le positionnement de Verspieren auprès des assureurs et consolider les partenariats. Il aura également pour mission d’accompagner les équipes d’études, de production, de prévention et d’indemnisation dans l’amélioration continue de la qualité de service.

Selon le courtier, ses premiers objectifs porteront sur l’obtention des meilleures conditions de renouvellement pour les clients du groupe et le développement des coopérations internes. "Rejoindre Verspieren, c’est choisir de conjuguer une ambition de croissance avec une culture forte de la relation humaine et de l’expertise technique, assure Xavier Trelcat, directeur du département flottes automobiles chez Verspieren. Je souhaite mettre mon expérience du marché des flottes automobiles au service des équipes et de nos clients, avec une conviction : il faut savoir sortir de sa zone de confort pour construire des solutions différenciantes."

Près de vingt ans d’expérience

Diplômé de l’Enass, Xavier Trelcat démarre sa carrière en 1999 chez Fortis (devenu Ageas) dans le secteur de l’assurance de personnes, avant de rejoindre Gan Patrimoine en qualité de chef de produits Épargne et Retraite. À la fin de l’année 2005, il intègre Axeria à Lyon en tant que responsable marketing et communication.

Il y évolue progressivement vers des responsabilités commerciales et de souscription, accédant aux postes de directeur souscription flottes et multirisques professionnels, puis de directeur commercial. En 2018, il rejoint WTW comme directeur de clientèle pour accompagner un portefeuille d’entreprises de taille intermédiaire (ETI). Depuis juillet 2021, il exerçait les fonctions de responsable du département flottes de la Matmut, où il a encadré la souscription et l’indemnisation tout en ouvrant la mutuelle au courtage.