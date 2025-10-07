TotalEnergies lance une plateforme d’investissement en faveur de la recharge

En partenariat avec la Banque des territoires, TotalEnergies annonce le lancement d’une plateforme d'investissement visant à soutenir le déploiement des infrastructures de recharge. Objectif : répondre aux besoins des territoires.

TotalEnergies s’associe à la Banque des territoires afin de créer une plateforme d’investissement pour accompagner le développement d'infrastructures de recharge en France. ©TotalEnergies

Les métropoles et les axes autoroutiers de l’Hexagone sont désormais bien équipés en bornes de recharge pour véhicules électriques. Néanmoins, de nombreux territoires en France restent à couvrir. Dans ce contexte, TotalEnergies s’associe à la Banque des territoires afin de créer une plateforme d’investissement. Celle-ci aura pour mission de soutenir le développement des infrastructures de recharge dans les municipalités et les collectivités territoriales.

"Cette initiative s’inscrit dans la volonté commune des deux partenaires de répondre plus efficacement aux besoins des territoires et d’accompagner le développement de l’électrique", indiquent-ils dans un communiqué. La nouvelle structure est détenue à 51 % par TotalEnergies et à 49 % par la Banque des territoires.

Un soutien aux municipalités et collectivités territoriales

"Nous nous réjouissons de nous associer à la Banque des territoires pour densifier le maillage territorial et diversifier les lieux d’implantation des infrastructures de recharge électrique", s’enthousiasme Mathieu Soulas, directeur Nouvelles Mobilités de TotalEnergies.

La plateforme accompagnera les projets des municipalités et des collectivités territoriales, en poursuivant le développement des concessions en construction ou déjà exploitées par TotalEnergies dans les grandes villes. Par ailleurs, elle répondra aux demandes des territoires avec le lancement de nouveaux projets de concession de recharge, afin de renforcer le maillage territorial.

Le rôle des deux partenaires

TotalEnergies entend mettre son expertise au service de la croissance de la plateforme pour développer, exploiter et maintenir le réseau d’infrastructures publiques. L'énergéticien assure que les bornes seront alimentées à 100 % par de l’électricité d’origine renouvelable. De son côté, la Banque des territoires mobilisera son expérience en matière de financement de projets publics.

Aujourd’hui, TotalEnergies dispose de 30 000 points de recharge en France, dont 4 500 situés au sein de concessions publiques dans les métropoles et les communes périurbaines. La Banque des territoires, quant à elle, s’est très tôt positionnée pour accompagner la filière de la recharge. Depuis 2022, elle a mobilisé plus de 500 millions d'euros de fonds propres et quasi-fonds propres dans ce secteur.