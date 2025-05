Mobilize et Autostrade s’allient pour amplifier le réseau de recharge italien

À la suite de la signature d'un accord-cadre annoncé le 14 janvier 2025, Mobilize et Autostrade ont officiellement confirmé leur alliance stratégique, après avoir reçu les approbations réglementaires nécessaires. Les partenaires visent à développer ensemble l’infrastructure de recharge rapide en Italie.

Mobilize et Autosrade ont finalisé leur alliance stratégique en Italie. ©Mobilize

Renault, par l’intermédiaire de sa marque Mobilize, et Autostrade per l’Italia (ASPI), via sa filiale Free to X, ont annoncé la confirmation de leur alliance stratégique après avoir reçu les autorisations réglementaires nécessaires.

Avec ce partenariat, les sociétés visent à développer main dans la main l’infrastructure de recharge rapide sur le sol italien. Concrètement, Mobilize est chargé d’accélérer le déploiement de l’infrastructure de recharge hors réseau autoroutier d’ASPI, avec le soutien de cette dernière. ASPI conserve cependant le contrôle de l’infrastructure de recharge située le long de son réseau autoroutier.

À noter que grâce à cette alliance stratégique, Mobilize a acquis une participation significative dans Free To X, leader du marché de la recharge haute puissance (HPC) en Italie.

Simplifier le passage à l’électrique

Cette manœuvre est, selon Gianluca De Ficchy, directeur général de Mobilize, "essentielle pour faire progresser l'écosystème des véhicules électriques en Europe. En renforçant le réseau des stations de recharge à travers l’Europe, nous facilitons le passage à la mobilité électrique, rendant les déplacements en voiture électrique plus simples et plus sereins pour tous".

Free To X compte déjà plus de 110 stations de recharge principalement situées sur les autoroutes et dans des lieux stratégiques, alimentées par des énergies renouvelables.

En somme, cet investissement soutient le développement d'un réseau de recharge rapide à travers l’Italie, afin de répondre aux besoins actuels et futurs des clients en matière de mobilité électrique.