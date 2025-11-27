Location : Knave fluidifie le parcours client avec RentUser

Publié le 27 novembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

La société française qui propose de la location de voitures et de matériel par l'intermédiaire de commerçants fait évoluer sa technologie. Exit les multiples applications à télécharger par les consommateurs, Knave propose désormais avec RentUser une approche de site internet en marque blanche. Le gain de fluidité qu'il fallait ?

Les réseaux Volvo et Ligier font appel à Knave pour leur solution de location. ©Volvo

Après avoir alimenté la rubrique des actualités avec des annonces relatives à sa capacité financière, Knave bouge sur le terrain de la technologie. La fintech française spécialisée dans la location de voitures et de matériel a officialisé le lancement de RentUser, un module destiné aux commerçants partenaires. "Cette nouvelle approche a été réclamée par nos clients, soutient Elena Souiller-Fedorenkova, directrice marketing de Knave. Désormais, il leur suffira d'intégrer sur leur site internet le lien vers notre plateforme pour proposer le service de location. Aucun investissement d'intégration IT n'est requis". En effet, jusqu'à présent les consommateurs devaient télécharger l'application de référence pour réserver un véhicule en courte ou moyenne durée. Ce qui assurément provoquait une rupture dans le parcours de location. RentUser corrige ce manque de fluidité. Tout se passera sur Internet en partant du site de la concession ou du constructeur. Le module de Knave fonctionne en marque blanche pour gérer le planning de location et les flux financiers. Équilibrer la balance En 2025, Knave a continué de travailler avec les réseaux Volvo et Ligier majoritairement. Au total, une vingtaine de marques de véhicules, dont des voitures, des véhicules utilitaires, des voitures sans permis et des deux-roues, sont présentes sur la plateforme. Pour l'heure, cependant, six locations sur dix sont encore effectuées au comptoir, par le biais de RentManager, autre solution de Knave. RentUser devrait permettre d'équilibrer la balance. Ligier loue ses voitures sans permis avec Knave Pour mémoire, en qualité de fintech, Knave assume le coût des flottes. Les concessionnaires tirent profit des contrats de location et récupèrent au moment opportun les véhicules pour les recommercialiser sur le parc des voitures d'occasion. "En ce moment, note la directrice marketing, notre solution est sollicitée pour passer le mur des buy back. Les distributeurs utilisent Knave pour louer des voitures d'occasion mal placées".

