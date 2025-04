BYD et Ayvens accélèrent leur conquête de l’Europe

Le constructeur chinois renforce son partenariat avec Ayvens en Europe. Les véhicules de BYD seront donc distribués par le géant de la location longue durée dans sept nouveaux pays européens, portant ainsi le total à onze.

Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD et Tim Albertsen, directeur général du groupe Ayvens. ©Ayvens

Après avoir signé un protocole d’accord en 2024, Ayvens et BYD étendent leur collaboration en Europe. Le loueur de longue durée va donc opérer en marque blanche pour le compte du constructeur chinois, sous la bannière BYD Lease, dans sept nouveaux pays, à savoir la Grèce, la Hongrie, le Portugal, la Finlande, l’Irlande, la Roumanie et la Suède.

Cette nouvelle extension marque une étape importante pour les deux entreprises, portant le nombre de pays européens participants à onze, à la suite des partenariats en Belgique, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Pour les marchés allemand, italien et espagnol, BYD a en revanche décidé de s’allier à Arval, le grand rival d’Ayvens.

"Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec BYD dans ces sept nouveaux pays, démontrant ainsi notre leadership dans le secteur de la location longue durée en Europe. Cette initiative illustre pleinement notre engagement à soutenir nos partenaires avec des services de location longue durée en marque blanche de premier plan, favorisant la croissance et la réussite mutuelles", a déclaré Tim Albertsen, directeur général du groupe Ayvens.

Qui poursuit : "Nous sommes optimistes quant à notre avenir avec BYD et nous nous engageons à collaborer étroitement pour élargir l'accès aux véhicules électriques et à la technologie des batteries de pointe dans les années à venir."

L’Europe dans le viseur de BYD

Très actif dans le lancement de nouveaux produits et dans la constitution de réseaux de distribution en Europe, BYD déborde d’ambition sur le marché européen. Le constructeur chinois dispose déjà d’une gamme très large de véhicules électrifiés, qui se compose de pas moins de huit modèles.

Plus récemment, BYD a également élargi son offre de véhicules avec le lancement de Denza, une nouvelle marque dédiée au segment premium. Avec BYD Lease, les clients bénéficieront donc de solutions de flotte de véhicules électriques sur mesure, allant des services de conseil et de location longue durée aux services de recharge de bout en bout.

"Nous sommes très heureux d'étendre la portée de BYD Lease avec l'extension de notre partenariat avec Ayvens. Un élément important de notre stratégie en Europe consiste à établir des partenariats avec des spécialistes clés de l'industrie, et ces nouveaux accords nous permettent de nous appuyer sur ce qui s'avère déjà une offre réussie sur quatre marchés. Nous sommes déterminés à rendre nos technologies durables accessibles au plus grand nombre, et nous nous réjouissons de travailler avec Ayvens pour proposer des solutions de location attractives dans sept autres pays", a déclaré Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD.