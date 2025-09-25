Bornes de recharge : Waat lève 100 millions d’euros

L’un des pionniers de la recharge à domicile annonce une levée de fonds de 100 millions d’euros. Ce financement doit permettre à Waat de s’étendre à l'Europe et de déployer, à échelle industrielle, 250 000 bornes d’ici 2030.

Waat espère installer 250 000 bornes de recharge d'ici 2030. ©Waat

Waat entre dans une nouvelle dimension. Le spécialiste de la recharge à domicile a levé 100 millions auprès d’un fonds d’investissement durable du groupe DWS et de Bpifrance. L’objectif : accélérer son développement en France et s’étendre à l'Europe. Pour rappel, Watt installe des bornes de recharge en copropriété, dans les logements sociaux et dans l’immobilier tertiaire.

"Cette levée marque une étape majeure dans l’histoire de Waat. Dans un contexte exigeant, réussir à mobiliser des partenaires de cette envergure est une vraie fierté pour nos équipes. C’est une reconnaissance pour notre modèle, ancré dans le réel, capable de concilier impact, performance industrielle et croissance à long terme", se réjouit Patrick Kic, président de Waat.

250 000 bornes d’ici 2030

Cette levée de fonds va permettre à l’installateur de bornes de "démultiplier ses capacités d’intervention", d’intensifier ses investissements technologiques et d’accélérer son développement en Europe. D’ici 2030, Waat affiche de grandes ambitions : atteindre 250 000 bornes actives grâce à un déploiement industrialisé de ses infrastructures de recharge.

L’entreprise entend également renforcer son statut d'"acteur de référence" sur le marché de la copropriété, devenir un partenaire clé des bailleurs sociaux et accélérer sa présence dans le tertiaire. Waat souhaite par ailleurs industrialiser son modèle de services via des solutions digitales interconnectées, afin de fluidifier et de rendre intuitive l’expérience utilisateur. Son application MyWaat sera enrichie par l’IA pour devenir "un coach énergétique intelligent" capable de piloter et d’optimiser la performance de la recharge.