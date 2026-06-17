Webfleet intègre les marques du groupe Volkswagen à son réseau de télématique OEM

Publié le 17 juin 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

La solution de gestion de flotte du groupe Bridgestone ajoute les marques Volkswagen à son portefeuille. Les clients de Webfleet auront dorénavant accès aux données du constructeur sans la pose de boîtier supplémentaire, et ce, pour les véhicules VW, VW VU, Audi, Skoda, Seat et Cupra.

Webfleet pourra intégrer les données relatives aux nouveaux véhicules des marques Volkswagen, Volkswagen Véhicules Utilitaires, Seat et Cupra. ©Webfleet

Webfleet élargit son portefeuille en signant un partenariat stratégique avec Volkswagen Group Info Services AG. La solution de gestion de flotte du groupe Bridgestone peut en effet intégrer directement dans sa plateforme les données relatives aux véhicules des marques VW, VW VU, Audi, Skoda, Seat et Cupra, sans avoir à installer de matériel télématique additionnel. Webfleet se tourne à son tour vers l’intelligence artificielle Grâce à cette collaboration, les clients de Webfleet en Europe peuvent bénéficier de nombreuses fonctionnalités leur permettant d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de réduire les coûts d’exploitation de leur flotte. Parmi les informations récoltées, on relève notamment la consommation de carburant, le niveau de batterie des véhicules électriques ou encore les alertes tableau de bord. Les gestionnaires de flotte disposent désormais d’un accès rapide, simple et sécurisé aux données issues des véhicules connectés du groupe Volkswagen, sur la plateforme ou l’application mobile Webfleet. "Notre objectif est de rendre la connexion des véhicules à Webfleet aussi simple et rapide que possible. L’intégration de six marques du groupe Volkswagen à OEM.connect répond parfaitement à cette ambition", a déclaré Jan-Maarten de Vries, président fleet management solutions chez Bridgestone. Webfleet s’oriente vers l’IA pour ses 25 ans "Les gestionnaires de flotte bénéficient immédiatement de données précieuses leur permettant d’optimiser leurs opérations. Cette collaboration constitue une étape importante dans l’expansion de notre écosystème OEM.connect, en permettant aux flottes d’adopter plus rapidement les services connectés tout en réduisant leur complexité de déploiement."

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