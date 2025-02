Les entreprises ne jouent pas le jeu du verdissement de leur flotte. Preuve en chiffres. Seulement 22 % des 4 759 sociétés détenant plus de 100 véhicules en France ont dépassé la barre des 20 % de modèles électriques et hybrides rechargeables (moins de 50 g/km de CO2) en parc. Voici le principal enseignement d’une étude exclusive menée par AAA Data/SDFL pour Le Journal des Flottes.

Ce chiffre illustre à lui seul le retard pris par une grande majorité d’entreprises dans l’électrification, alors que celles-ci sont tenues de le faire. Rappelons que, depuis le 1er janvier 2024, la loi d’orientation des mobilités (LOM) impose à ces 4 759 sociétés d’intégrer 20 % de véhicules à faibles émissions lors de chaque opération de renouvellement de parc.

Les amendes vont tomber

L’exécutif a bien conscience de ce retard à l’allumage et a décidé de sanctionner tout manquement. C’est le sens de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions instaurée par la loi de finances pour 2025. Une taxe au calcul très complexe qui viendra rapidement pénaliser financièrement les entreprises qui n’ont rien entrepris, au mépris de la loi.

Ajoutons que ces modèles à faibles émissions ne représentent que 12 % des véhicules en parc cumulés par ces 4 759 entreprises. Ces dernières viennent donc tout juste de dépasser la barre des 10 %, alors qu’avant le 1er janvier 2024, elles devaient intégrer a minima 10 % de modèles à faibles émissions lors de leurs renouvellements, et ce à compter du 1er janvier 2022.

L’étude AAA Data/SDFL révèle que les secteurs affichant les bilans les plus faibles sont ceux de l’action sociale et du médico-social, avec seulement 2 % des entreprises à plus de 20 % de modèles à faibles émissions en parc. À l’inverse, les acteurs de l’automobile sont les plus avancés, avec 56 % des entreprises à plus de 20 %.

Les grandes entreprises montrent l'exemple

Il est également intéressant de voir que l’investissement diffère en fonction du chiffre d’affaires. Les sociétés réalisant un CA supérieur à 200 millions d'euros (811 sur les 4 759) sont les plus avancées dans la reconversion de leur parc roulant. 32 % d'entre elles ont déjà plus de 20 % de modèles à faibles émissions dans leur parc.

Dans le même esprit, ce sont les entreprises qui emploient le plus de salariés qui montrent la voie. Celles à plus de 10 000 collaborateurs sont 46 % à avoir une flotte électrifiée à plus de 20 %. Cette part est proche (48 %) pour la tranche allant de 5 000 à 10 000. Elle tombe en revanche à 31 % entre 2 000 et 4 999 salariés.