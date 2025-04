Tankyou veut capitaliser sur sa fructueuse année 2024

Publié le 10 avril 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Avec la transition énergétique accélérée des flottes d’entreprises et des collectivités territoriales, de nouvelles opportunités de croissance ont vu le jour. Tankyou, spécialiste de l’approvisionnement multi-énergie sur site, a vu ses ventes de carburants bas carbone doubler en 2024 et compte aller plus loin cette année.

Tankyou compte accroître son chiffre d'affaires de 30 % en 2025. ©Tankyou

Sur fond de transition énergétique accélérée des flottes d’entreprise, Tankyou a réalisé une année 2024 satisfaisante. L’entreprise spécialisée dans la livraison sur site de carburants bas carbone, comme le bio-GNV et le biodiesel, a tout simplement doublé ses ventes. Elle a d'ailleurs fini très fort en enregistrant près de 20 % de son chiffre d'affaires sur le seul mois de décembre 2024. Au travers de cette expansion s’illustre la demande croissante des entreprises et des collectivités pour des solutions énergétiques respectueuses de l’environnement. Cette progression rapide a été rendue possible grâce aux solutions innovantes, mais pas uniquement. "Tankyou réalise 22 000 livraisons par mois auprès de 400 entreprises qui sont des consommateurs récurrents", souligne Ashley Poniatowski, cofondateur et président de la société. L'essor de Tankyou passe en effet par des collaborations fructueuses avec des acteurs majeurs. Sur la liste, il y a notamment la flotte municipale de la Mairie de Paris qui roule au GNV et au biogaz, mais aussi Sodexo, Sogeres, et la RATP, à qui Tankyou fournit des énergies renouvelables pour des véhicules de livraison et de transport public. On y retrouve également plusieurs acteurs industriels souhaitant être accompagnés dans la réduction des émissions de leurs flottes logistiques. Objectif : gagner encore 30 % de chiffre d'affaires Selon le président de Tankyou, les tendances du marché permettront d’envisager une augmentation de la part des énergies bas carbone dans le portefeuille. La société se fixe alors pour objectif d’améliorer encore de 30 % son chiffre d’affaires d’ici à fin 2025. Afin d’atteindre ce palier, Tankyou entend multiplier les collaborations stratégiques, en particulier avec les collectivités locales et les acteurs industriels. Qui est CleanMob, ce nouvel acteur français de la télématique ? Pour ce qui est de la mobilité électrique et hydrogène, l’entreprise reste attentive à l’évolution de l’utilisation de ces sources d'énergie. Takyou n'oublie pas, qu'à l’heure actuelle, le diesel représente encore la plus grande part de son marché. Pour Ashley Poniatowski, il y a un intérêt à développer l'offre hydrogène. Celle-ci trouvera surtout des clients dans l'univers des poids lourds.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.