Saretec Group accélère dans la gestion de flotte avec l’acquisition d’Aficar Mobility

Spécialiste du conseil et de la gestion de flotte externalisée, Aficar Mobility passe dans le giron de Saretec Group. Ce dernier affirme ainsi ses ambitions dans l’univers BtoB, après l’acquisition de Mobius en 2023.

Le groupe Saretec annonce l'acquisition d'Aficar Mobility. ©Adobe Stock-Artinun

Saretec Group s’offre un nouvel acteur du marché des flottes après avoir acquis Mobius en 2023. Le groupe spécialisé dans la gestion des risques et dans les solutions digitales pour les assureurs et les entreprises concrétise une nouvelle opération de croissance externe avec la prise de contrôle d’Aficar Mobility.

Fondateur d’Aficar Mobility en 2004, Alain Guillemier va rester aux commandes. Son entreprise, spécialiste de l'externalisation et de l'optimisation des flottes automobiles, conservera en outre son autonomie commerciale et son expertise indépendante. Ce positionnement lui vaut d’être l’un des membres fondateurs de l’Afleet, l’association des spécialistes indépendants de la gestion de flotte externalisée.

"Rejoindre Saretec Group nous permet d’élargir nos capacités tout en conservant notre ADN et notre exigence de service sur-mesure. Ensemble, nous proposons désormais un dispositif cohérent, de la stratégie à l’opérationnel, au service des résultats de nos clients", explique le président d’Aficar Mobility.

Complémentarité avec Mobius

Pour Saretec Group, cette opération, qualifiée de "structurante", "vise à proposer aux entreprises, qu’elles exploitent des flottes louées ou en propriété, une offre combinant conseil stratégique indépendant et gestion technique opérationnelle, en s’appuyant sur Mobius."

Il est donc question de synergies avec Mobius, société spécialisée dans la gestion technologique des services de maintenance et de réparation des véhicules pour les flottes des opérateurs de mobilité et les compagnies d'assurance.

"Cette opération illustre notre volonté de renforcer un écosystème mobilité fondé sur la complémentarité, réagit Fernando Perez Granero, directeur général de Mobius. En associant conseil indépendant et savoir-faire technique, nous consolidons une approche partenariale au service des entreprises disposant de flottes automobiles, des opérateurs de mobilité."