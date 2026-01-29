RoadMate enrichit ses offres de mobilité grâce à PCA Services

Le spécialiste du crédit mobilité s’associe à PCA Services, courtier en location longue durée, pour proposer de nouvelles offres aux entreprises et à leurs collaborateurs. Grâce à ce partenariat, les clients de RoadMate pourront dorénavant recourir à de la location de véhicules, tout en bénéficiant de conseils en gestion de flotte.

Les entreprises clientes de RoadMate et leurs collaborateurs pourront désormais recourir à la location de véhicules en complément d’autres solutions de mobilité. ©RoadMate

RoadMate enrichit son portefeuille de services. Le spécialiste du crédit mobilité vient en effet d’annoncer la signature d’un partenariat avec PCA Services, courtier en location longue durée de véhicules et conseil en gestion de parc, pour proposer trois nouvelles offres.

Celles-ci seront destinées aux entreprises clientes de RoadMate, ainsi qu’à leurs collaborateurs bénéficiaires d’un crédit mobilité, souhaitant recourir à la location des véhicules en complément d’autres solutions de mobilité.

Des véhicules en location avec le crédit mobilité

La première offre s’adresse donc aux entreprises qui ont déjà souscrit au crédit mobilité RoadMate mais qui souhaitent conserver en complément des véhicules de fonction en location longue durée. Avec PCA Services, RoadMate leur propose ainsi une sélection de modèles compatibles avec leur car policy et dont les loyers rentrent dans l’enveloppe financière du crédit mobilité.

Cette prestation est par ailleurs compatible avec les offres de location longue durée déjà mises en place au sein des entreprises. Le gestionnaire de flotte conserve la possibilité d’encadrer cette offre de location en fonction de sa car policy existante ou de ses orientations RSE, par exemple en resserrant le catalogue sur certains modèles, marques ou types de motorisations.

En complément d’autres solutions de mobilité (billets de train, location de vélos…), les collaborateurs des entreprises clientes de RoadMate ont désormais la possibilité de louer un véhicule à titre personnel. Les salariés sont par ailleurs libres d’arbitrer l’affectation du crédit mobilité entre plusieurs prestations de leur choix. Dans ce cas, RoadMate leur propose un catalogue de modèles pour s’assurer que les loyers proposés soient compatibles avec l’enveloppe du crédit mobilité dont ils disposent.

Enfin, les entreprises clientes de RoadMate peuvent également bénéficier d’un conseil en gestion de flotte pour la constitution ou l’évolution de leur car policy. PCA Services fournira ce conseil sur mesure parmi une offre multimarque pour accompagner les entreprises dans le choix de véhicules qui répondent à leurs attentes tout en assurant une mobilité décarbonée et fiscalement attractive.

"Les clients et prospects se posent des questions sur les avantages en nature (AEN), l’évolution réglementaire, la récupération de TVA, etc. C’est pourquoi RoadMate s’appuie sur un partenaire pour délivrer ce type de conseil", indique Thierry Cosme, cofondateur et directeur général de RoadMate. "Grâce à notre partenariat avec PCA Services, RoadMate devient la première solution de crédit mobilité à s’adosser à une véritable expertise de gestion de flotte."