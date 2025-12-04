Le forfait mobilités durables fait des adeptes chez Twelve Consulting

Twelve Consulting, cabinet de conseil spécialisé dans l’expérience client et collaborateur, propose avec succès le forfait mobilités durables (FMD) à ses salariés. Le dispositif a été déployé avec RoadMate.

Twelve Consulting a déployé le FMD avec RoadMate. ©AdobeStock-Gautier Normand

Selon le dernier baromètre officiel du forfait mobilités durables (FMD), publié fin novembre 2025 par le ministère de la Transition énergétique, seulement 7 % des entreprises du secteur privé ont déployé le dispositif d’accompagnement des salariés pour leurs trajets domicile-travail. Un bien maigre bilan pour cet outil instauré en 2020.

Pourtant, lorsqu’il est mis en place, le FMD atteint un taux de satisfaction de 98 %. Les salariés mettent en avant le fait qu’il les motive à poursuivre l’usage de transports alternatifs pour leurs trajets (87 %), qu’il est facile à comprendre (86 %) et adapté à leurs besoins (84 %).

Jusqu'à 45 euros par mois

Les consultants de Twelve Consulting font partie de ces bénéficiaires convaincus. Le cabinet de conseil spécialisé dans l’expérience client et collaborateur, basé dans le IXe arrondissement de Paris, propose le FMD depuis deux ans. Sur les 75 salariés, environ un quart sont dans la cible en leur qualité de "multimodaux".

Ces salariés ont recours à divers modes de déplacement pour se rendre au bureau : vélo, trottinettes, transports en commun… Cette catégorie de collaborateurs n’utilise pas d’abonnement aux transports publics et ne se voyait pas rembourser la part employeur du pass Navigo. Le FMD était donc tout indiqué.

Twelve Consulting a rapidement fait appel à RoadMate pour l’accompagner sur le sujet. "Pour valoriser et récompenser celles et ceux qui privilégiaient déjà des modes de transport responsables, nous avons fait le choix il y a deux ans de faire appel à RoadMate afin de poursuivre le déploiement du forfait mobilités durables que nous avions amorcé peu de temps avant notre collaboration", explique Charles Zucco, consultant chez Twelve Consulting.

Les salariés, qui peuvent recevoir jusqu’à 45 euros par mois pour couvrir leurs différentes dépenses, ont à disposition la carte de paiement RoadMate. Supportée par le réseau MasterCard, elle permet notamment d’acheter des tickets de métro, bus ou RER, ou encore de payer n’importe quels services.

Une appli dédiée

Vient s’ajouter l’application mobile RoadMate qui propose un planificateur recommandant le meilleur trajet en fonction du budget disponible, de la météo et des mobilités aux alentours, un calculateur carbone et une marketplace où 13 000 marchands et points de vente proposent des offres exclusives sur les locations, matériels et accessoires.

"Grâce à l’accompagnement de RoadMate, nous avons réussi à transformer notre politique sur les mobilités douces en intégrant pleinement les multimodaux. Nous avons également réussi à faire des émules parmi nos collaborateurs qui ont pu constater l’intérêt du FMD", apprécie Charles Zucco.