PLF 2026 : un cap clair pour le malus au poids jusqu'en 2028

Le projet de loi de finances pour 2026 ne prévoit pas de durcir le barème du malus au poids, dans la mesure où le PLF 2025 s’en était déjà chargé. Le nouveau texte donne toutefois une vision à trois ans de cette taxe, jusqu’en 2028.

Le PLF 2026 apporte des précisions sur le dispositif du malus au poids jusqu'en 2028. ©AdobeStock-SekhSadi

Un durcissement du malus au poids n’est pas au programme du projet de loi de finances pour 2026. Une nouvelle qui devrait être accueillie positivement par la filière automobile dans son ensemble, dans la mesure où cette taxe est l’un des irritants majeurs en matière fiscale. Le PLF 2026 fixe un cap clair jusqu’en 2028.

Un cap clair, certes, qui aura pour point de départ le durcissement du barème acté par la loi de finances pour 2025. Rappelons que ce texte a entériné un seuil de déclenchement à 1 500 kg au 1er janvier 2026, contre 1 600 kg actuellement. Jusqu’à fin 2028, le seuil de déclenchement du malus au poids ne devrait donc pas évoluer.

Les électriques écoscorées exonérées jusqu'en 2028 a minima

Quelques subtilités méritent toutefois d’être rappelées. Depuis 2024, les voitures microhybrides dont la puissance des moteurs électriques est inférieure à 30 kW bénéficient d’un abattement de 100 kg. Celui-ci prendra fin en 2027.

Pour les full hybrid ou ceux que l’administration appelle les hybrides non rechargeables avec des moteurs électriques dépassant une puissance de 30 kW, l’abattement de 100 kg également en vigueur depuis 2024 sera maintenu jusqu’en 2028 au moins.

Concernant les hybrides rechargeables dont l’autonomie électrique en ville dépasse les 50 km, un abattement de 200 kg dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche est effectif depuis le 1er janvier 2025. Le PFL 2026 le prolonge jusqu’en 2028.

Vient ensuite le cas des électriques. Les modèles écoscorés sont exonérés de tout malus au poids en vertu du décret n° 2025-574 du 24 juin 2025 relatif aux véhicules à faible empreinte carbone. Cela ne changera pas jusqu’en 2028 a minima. En revanche, pour les voitures électriques non écoscorées, un abattement de 600 kg sera instauré au 1er juillet 2026 et maintenu jusqu’en 2028.

Fin du plafonnement du cumul des malus

Enfin, pour les voitures à hydrogène, l’exonération prendra fin au 1er janvier 2028, date à laquelle un abattement de 600 kg entrera en vigueur. Cette catégorie représente toutefois une part infime des immatriculations en France.

Ultime précision, le PLF 2026 propose de mettre un terme en 2028 au dispositif de plafonnement du cumul des malus CO2 et au poids, jugé "inutilement complexe et favorisant les véhicules lourds et fortement émetteurs".

Évolution du malus au poids pour les différentes énergies jusqu'en 2028 :

Date de première immatriculation Micro-hybride Hybride non rechargeable Hybride rechargeable Électrique Hydrogène En 2022

ou 2023 Aucun abattement Aucun abattement Exonération Exonération Exonération En 2024 Abattement de 100 kg Abattement

de 100 kg Exonération Exonération Exonération Du 1er

janvier 2025

au 30 juin 2026 Abattement de 100 kg Abattement

de 100 kg Abattement

de 200 kg* Exonération Exonération Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026 Abattement de 100 kg Abattement

de 100 kg Abattement

de 200 kg* Abattement de 600 kg Exonération En 2027 Aucun abattement Abattement

de 100 kg Abattement

de 200 kg* Abattement de 600 kg Exonération À compter du 1er janvier 2028 Aucun abattement Abattement

de 100 kg Abattement

de 200 kg* Abattement de 600 kg Abattement de 600 kg

*dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche