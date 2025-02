Pierre de Villeplée recruté pour lancer Jigcar en France

Après plus de cinq années passées au sein de la maison Mercedes, Pierre de Villeplée rejoint une jeune entreprise britannique spécialisée dans le transport de véhicules. Chez Jigcar, il occupera le rôle de responsable de la filiale française, dont il supervisera le démarrage.

Pierre de Villeplée, responsable de Jigcar France. ©Le Journal de l'Automobile

Pierre de Villeplée rejoint l'aventure entrepreneuriale de Jigcar. L'ancien directeur marketing et du développement de la plaque Mercedes Paris a été enrôlé pour lancer en France l'activité de cette jeune pousse britannique spécialisée dans le transport logistique de véhicules.

Certains se souviendront que durant treize ans, Pierre de Villeplée a été un collaborateur de Mazda France. Il a notamment siégé en qualité de directeur marketing et communication après avoir été chef des ventes. Sa carrière ayant réellement débuté dans le groupe Hess, où il a terminé directeur de concession Opel à Belfort (90).

"L'entreprise était à la cherche d'une personne familière du secteur de la distribution et mon profil leur a convenu", résume simplement Pierre de Villeplée. Il mettra donc son expérience au service de la prospection des concessionnaires et des commerçants automobiles en tout genre, mais aussi des gestionnaires de flotte.

De l'IA pour optimiser les mouvements de stocks

Jigcar a été fondée en 2024 en Angleterre par d'anciens collaborateurs de Cazoo. "Ils ont souhaité apporter une solution conçue pour aider les distributeurs à prendre la main sur la logistique de leurs véhicules", présente le responsable pour la France. Concrètement, il s'agit d'une plateforme de supervision qui permet de commander des prestations de transport auprès d'entreprises extérieures ou du personnel en interne.

Il y a une couche d'intelligence artificielle. Elle va se nourrir des données propres des distributeurs et les croiser avec les statistiques du marché pour proposer un autre niveau de service. Jigcar aidera alors les responsables de plaques de distribution à optimiser la répartition des véhicules stockés en fonction du potentiel commercial. Ce sera un atout spécifique pour les revendeurs de voitures d'occasion.

En combinant ces compétences, Jigcar laisse une complète vue sur les coûts de déplacement et les bénéfices financiers à en tirer. Le système prend en considération les divers moyens de transport des véhicules et des personnes. À ce jour, le site internet n'a pas encore été traduit en français. Cela devrait intervenir dans quelques semaines, initiant la phase commerciale sur un marché de plus en plus concurrentiel.