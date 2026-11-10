Othman Ktiri cède les rênes d'OK Mobility pour prendre de la hauteur

Publié le 10 novembre 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Le fondateur du groupe espagnol spécialisé dans la location courte durée et les services de mobilité, Othman Ktiri, a annoncé une passation de pouvoir chez OK Mobility. Il va se concentrer sur le rôle de président exécutif, tandis que Joaquim Monclús a été promu au poste de président-directeur général.

Joaquim Monclús et Othman Ktiri collaboreront au sommet du groupe OK Mobility, loueur courte durée d'origine espagnole. ©OK Mobility

Un virage se prend chez OK Mobility. Le groupe qui propose des solutions de location courte durée et des services de mobilité a officialisé, le 9 novembre 2026, un changement de gouvernance. Le fondateur, Othman Ktiri, cède son fauteuil de président-directeur général au profit de Joaquim Monclús. Une décision approuvée à l'unanimité par le conseil d’administration. Entré dans l’entreprise en 2018 comme directeur financier (CFO), Joaquim Monclús occupait précédemment le rôle de directeur des affaires générales. Il prend désormais en charge l’ensemble des activités du groupe, notamment les opérations, les fonctions commerciales et corporate, les résultats financiers ainsi que la coordination du comité de direction. Il rendra compte directement au conseil d’administration et à Othman Ktiri. Pour sa part, ce dernier, en qualité de président exécutif, continuera de piloter la stratégie à long terme, l’allocation du capital, les grandes décisions du groupe ainsi que les relations avec les investisseurs, le conseil d’administration et les partenaires industriels et constructeurs automobiles. Flottes d'entreprise : le Parlement européen renonce aux quotas obligatoires Cette réorganisation marque une nouvelle étape dans la professionnalisation d’OK Mobility. Elle vise à clarifier les responsabilités, renforcer la coordination des différentes activités et accélérer la prise de décision chez le loueur de courte durée d'envergure internationale. "L'entreprise a atteint une dimension qui nécessite un modèle de gouvernance structuré, avec des responsabilités clairement définies et un CEO entièrement dédié à la gestion de l’activité", explique Othman Ktiri, dans sa communication officielle. Cela s'inscrit dans le cadre du plan stratégie OK Forward, présenté en février dernier. Pour mémoire, OK Mobility a finalisé cette année un refinancement d’environ 300 millions d’euros, soutenu à l’unanimité par son pool bancaire. Une somme à laquelle s'ajoutent près de 140 millions d'euros de prêts divers.

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