Nouveau départ pour le Renault Austral

Commercialisé depuis 2022, le Renault Austral s’offre un restylage bien mérité. Le C-SUV adopte à son tour la nouvelle identité de la marque au losange, déjà vue sur le Rafale mais aussi plus récemment sur l’Espace de dernière génération. En France, cette cuvée 2025 de l’Austral sera uniquement disponible avec la motorisation full hybrid de 200 ch.

Attendu à l'été 2025, le Renault Austral se modernise pour être plus cohérent avec le reste de la gamme. ©Renault

Symbole de la reconquête de Renault sur le segment C, l’Austral fait peau neuve après trois belles années de commercialisation. En 2024, le SUV de la marque au losange s’écoulait encore à pas moins de 26 150 exemplaires sur le marché français, restant ainsi le troisième modèle le plus vendu du constructeur l’an dernier.

Quelques semaines après son grand frère l’Espace, c’est donc au tour de l’Austral de s’offrir un restylage de mi-carrière. Si Renault n’a pas encore souhaité communiquer sur ses tarifs, on sait en revanche qu’il sera disponible dans les concessions françaises d’ici à l’été 2025.

Nouvelle identité

Avec ce restylage, l’Austral profite à son tour des derniers codes de design de la marque au losange. Comme sur le Rafale, mais aussi plus récemment sur l’Espace restylé, il arbore ainsi une nouvelle face avant qui se compose de petits losanges en 3D embossés dans le bouclier et disséminés autour du logo.

Une mise à jour qui se poursuit à l’arrière du véhicule, puisque la partie supérieure et centrale du hayon profite également d’un dessin plus élégant. Les optiques avant et arrière ont aussi été revues et sont désormais moins longues que celles de la précédente version.

Si le nouveau Renault Austral gagne deux cm de longueur (4,53 m), son empattement reste quant à lui identique, à 2,67 m. L’espace à l’arrière reste ainsi identique, au même titre que le volume de coffre qui varie de 527 à 1 736 litres, une fois la banquette arrière rabattue. Pas de changement non plus pour la dalle tactile centrale de 9 pouces (ou 12,3 pouces en option), toujours associée à une instrumentation numérique de 12 pouces.

Une seule motorisation hybride en France

Sous le capot, l’Austral restylé se concentrera seulement désormais sur la motorisation full hybrid E-Tech de 200 ch, qui représentait jusqu’alors la grande majorité des ventes. Associée à une boîte de vitesses automatique sans embrayage, elle se compose d’un moteur essence trois cylindres de 1,2 l de 130 ch et 205 Nm de couple, ainsi que de deux moteurs électriques.

Le premier de 70 ch (205 Nm de couple), alimenté par une batterie de 400 V (2 kWh) assure les roulages en électrique, tandis que le second de 25 ch (50 Nm), s’occupe des démarrages du moteur thermique et des changements de rapports. Pour son nouvel Austral, Renault annonce une consommation en cycle mixte WLTP à 4,7 l/100 km.