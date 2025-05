Michelin renouvelle son pneumatique toutes saisons

Véritable locomotive du marché des toutes saisons, le CrossClimate de Michelin se dévoile avec une troisième génération riche en atouts. Outre ses performances en hausse sur le plan de la sécurité et de la longévité, ce pneumatique se distingue également avec une déclinaison inédite pour les modèles sportifs.

Première vente du groupe Michelin, toutes technologies confondues, le CrossClimate se renouvelle avec une troisième génération commercialisée à partir de cet été. ©Michelin

Évaluée à 0,7 % en 2014, la part des pneumatiques toutes saisons s'est élevée l'an passé à 37 % des ventes totales d'enveloppes pour véhicules légers et utilitaires en France. Une évolution qui dit tout de la dynamique de ce marché. Et cette croissance doit beaucoup à un acteur clé. Il y a tout juste dix ans, Michelin se positionnait sur ce segment avec le dévoilement de son premier CrossClimate. Une innovation que Bibendum présentait alors comme un pneu été fait pour l'hiver.

En alliant praticité (évitant le recours à un double jeu été/hiver) et sécurité (avec sur le papier des performances homogènes quelles que soient les conditions), ce produit a rapidement trouvé son public. En France, où Michelin domine et où le CrossClimate est devenu sa première vente, toutes technologies confondues, et même en Europe alors que les volumes de toutes saisons sont passés sur la dernière décennie de 8 à 49 millions d'unités.

Repousser les limites technologiques

Pour continuer de dominer, la firme clermontoise a donc choisi de renouveler son produit star en dévoilant sa troisième génération. "En lançant le premier CrossClimate, on s'était dit qu'on y avait tout mis et qu'on ne pourrait pas aller plus loin. En réalité, avec la deuxième génération en 2021 puis aujourd'hui la troisième, on réussit à repousser les limites" commente Cyrille Roget, directeur de la communication scientifique et innovation du groupe.

Commercialisé à partir du mois de juillet, le CrossClimate 3 se décline en 63 dimensions (plus une soixantaine d'autres à partir de 2026) allant de 16 à 22 pouces, pour des modèles thermiques comme pour des électriques. L'adoption d'une nouvelle sculpture sur la bande de roulement lui permet de gagner 4 % en adhérence sur route mouillée avec une meilleure évacuation de l'eau. En outre, sa longévité a été améliorée de 15 % par rapport à l'ancienne génération.

"On fait la révolution de notre révolution !"

Mais si cette gamme passe un nouveau cap avec des performances renforcées, la vraie innovation est ailleurs. Michelin a ainsi choisi de dupliquer son toutes saisons dans une seconde version dédiée aux véhicules sportifs. Par ce biais, "on casse une barrière technologique, on répond à un besoin et on prouve qu'un toutes saisons peut répondre aux exigences de modèles hautes performances" affirme encore Cyrille Roget. Et le responsable de résumer l'état d'esprit du manufacturier : "On fait la révolution de notre révolution !".

Le CrossClimate 3 Sport, lui aussi commercialisé à partir de cet été, disposera dans un premier temps de 29 dimensions allant de 18 à 20 pouces. Pour son développement, les équipes de Bibendum se sont notamment appuyées sur le département Motorsport du groupe.

Au final, plusieurs technologies maison y sont intégrées comme le dynamic response, qui assure une maniabilité en toutes circonstances, le mélange thermo-adaptatif 2.0, soit un composé de gomme de dernière génération, et la finition premium touch, avec des flancs effet velours pour un esthétisme travaillé. Avec cette offre renouvelée, Michelin est prêt à confirmer sa domination.