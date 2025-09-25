Marc Valeur prend la direction générale de Kéolease

Jean-Pierre Desgens, fondateur de Kéolease, confie la direction générale de son entreprise à Marc Valeur. Il conserve la présidence et reste actionnaire du loueur à durée libre qu’il a fondé en 2007.

Marc Valeur est nommé directeur général de Kéolease. ©AdobeStock-Kadmy

"Un vent nouveau souffle sur Kéolease". C’est en ces termes que Jean-Pierre Desgens présente, sur le réseau social LinkedIn, l’arrivée de Marc Valeur en tant que directeur général du loueur qu’il a fondé en 2007.

"Après 20 ans passés à la barre de Kéolease, j'ai pris une décision mûrement réfléchie : passer le relais de la direction générale à Marc Valeur", écrit-il, tout en précisant qu’il reste "président et actionnaire, gardien de notre ADN et de notre vision."

Les routes de deux dirigeants se sont déjà croisées au début des années 2000, chez Parcours. Jean-Pierre Desgens y a officié de 1989 à 2001 en tant que directeur du service d’informations, tandis que Marc Valeur y a débuté en 2001 au poste de directeur d’agence avant d’occuper celui de directeur des ventes de 2007 à 2016.

Depuis 2018, Marc Valeur dirigeait un autre acteur du marché des flottes, en l’occurrence le courtier Central Parc Atlantic basé à La Rochelle (17).

Toujours sur LinkedIn, il fixe ses priorités en tant que DG de Kéolease : "accélérer notre croissance sur le marché B2B, renforcer notre positionnement d'inventeur de la location à durée libre, développer de nouveaux services pour accompagner la transition énergétique et cultiver notre différence".

Jean-Pierre Desgens dit avoir "trouvé en Marc le leader qui saura écrire le prochain chapitre de notre histoire", avec un "regard neuf, une énergie nouvelle".