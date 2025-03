Les loueurs courte durée, nouveaux acteurs du verdissement des flottes d'entreprises

Depuis le 1er mars 2025, la location professionnelle de voitures électriques et hybrides rechargeables peut désormais être intégrée dans le calcul du verdissement des flottes d’entreprises de plus de 100 véhicules. Une avancée majeure qui devrait permettre aux loueurs de courte durée de stimuler la demande des modèles zéro émission.

Aujourd’hui, le taux d’utilisation des véhicules électriques en location ne dépasse pas 47,5 %, contre 75 % pour les motorisations thermiques. ©AdobeStock-Exnoi

Les loueurs courte durée auront eu gain de cause. S’ils sont désormais exemptés des sanctions appliquées dans le cadre des obligations de verdissement de la loi LOM, les acteurs de la location courte durée auront tout de même un rôle à jouer pour accompagner les entreprises dans cette transition.

Depuis le 1er mars et l’adoption du projet de loi de finances 2025, les loueurs de courte durée peuvent en effet permettre aux entreprises de plus de 100 véhicules (et donc soumises à la loi LOM) de respecter leurs quotas d’électrification. Autrement dit, toutes les locations professionnelles de véhicules électriques et hybrides rechargeables, à partir d’un jour de location, seront dorénavant comptabilisées dans la tractoire de verdissement des flottes d’entreprise, au prorata du nombre de jours loués.

"Après des discussions intenses en automne, nous avons enfin été écoutés par les pouvoirs publics. En tant que loueurs de courte durée, nous avons un rôle important à jouer dans le verdissement des flottes d’entreprise. D’autant que 50 % de notre clientèle sont des professionnels. C’est donc une avancée majeure pour la filière car cela va nous permettre de louer davantage de véhicules électriques, et ce, tout en aidant les entreprises à atteindre leurs objectifs de verdissement", souligne Guirec Grand-Clément, président de la branche mobilité partagée de Mobilians et directeur général d'Enterprise France.

Des véhicules électriques encore trop peu utilisés

Malgré une offre croissante de véhicules électrifiés chez les loueurs, la demande reste encore insuffisante. Les voitures électriques dorment, en effet, 16 jours par mois sur les parcs des loueurs, faute de demande des clients et leur taux d’utilisation s’élève à 47,5 %, contre 75 % pour les motorisations thermiques.

"Le problème aujourd’hui ne concerne plus l’offre mais la demande qui n’est pas au niveau attendu. Le but d’un véhicule, c’est qu’il ne traîne pas sur un parking, or, en l’absence de demande de client, c’est souvent le cas pour nos véhicules électriques", insiste Guirec Grand-Clément.

Attendue depuis longtemps par la filière, cette mesure devrait ainsi permettre aux loueurs de courte durée de stimuler la demande de leurs véhicules électriques, qui leur coûtent "en moyenne 40 % plus cher que leurs équivalents thermiques". Les modèles électriques ne représentent par ailleurs que 3 % des véhicules des loueurs, un taux de pénétration qui reste néanmoins aligné sur le reste du marché français.

Si les loueurs courte durée vont tirer profit de ce changement, les entreprises seront également incitées à intégrer davantage de véhicules électriques dans leurs usages professionnels. "Nous pouvons voir cela comme un programme de test pour n’importe quel client professionnel qui souhaite essayer un véhicule électrique", indique le directeur général d'Enterprise France.

Dans un contexte où le modèle économique des loueurs courte durée est impacté par le durcissement du malus, cette mesure arrive donc à point nommé. En revanche, certains dispositifs de soutien à la mobilité électrique sont encore en discussion. On peut par exemple parler des certificats d’économie d’énergie (CEE), qui excluent pour l’instant la location longue durée. "Si le dispositif des CEE est déployé pour les loueurs de courte durée, il nous permettra de compenser le coût de détention d’un véhicule électrique", conclut-il.