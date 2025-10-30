Les députés ne veulent plus du crédit d’impôt pour les bornes de recharge

Publié le 30 octobre 2025 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Les amendements proposant de prolonger le crédit d’impôt pour les bornes de recharge jusqu’au 31 décembre 2027 ont été rejetés par les députés lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2026. Un coup dur pour les acteurs du secteur des bornes et pour la mobilité électrique dans son ensemble.

Les députés s'opposent à la prolongation du crédit d'impôt pour les bornes de recharge. ©AdobeStock - Kazy

Profitez du crédit d’impôt de 500 euros pour l’installation d’une borne de recharge pilotable à votre domicile pendant qu’il est encore temps. Celui-ci devrait selon toute vraisemblance prendre fin le 31 décembre 2025, comme le prévoit l’article 200 quater C du code général des impôts. Le gouvernement n’a pas prévu de prolonger ce coup de pouce et les tentatives de quelques députés d’amender le projet de loi de finances pour 2026 pour maintenir le dispositif ont échoué. A l’instar du député Jean-Marie Fiévet, du groupe Ensemble pour la République. 46 932 foyers bénéficiaires en 2024 Son amendement qui proposait de prolonger le crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2027 a été rejeté en séance publique le 25 octobre. Une majorité de députés s’est prononcée contre cette tentative présentée par son auteur comme "un levier essentiel pour une transition réussie vers la mobilité électrique." Le député rappelait dans son argumentaire que 46 932 foyers ont bénéficié du crédit d’impôt en 2024, pour une dépense fiscale estimée à 23 millions d’euros. Jean-Marie Fiévet ajoutait que la mesure contribue au soutien du pouvoir d’achat ainsi qu’à l’optimisation du système électrique. PLF 2026 : les flottes ne passent pas entre les gouttes Rappelons que seules sont éligibles au crédit d’impôt les bornes de charge pilotables, intelligentes et communicantes. Un équipement qui permet de programmer la recharge pendant les heures creuses par exemple, moins chères pour les utilisateurs. La fin de la mesure inquiète la filière. Zeplug & ChargeGuru ont réagi en parlant d’une décision qui "pourrait marquer un ‏‏tournant majeur pour des milliers de ménages ‏‏et pour la ‏‏progression de la mobilité électrique en France‏‏.‏" Dernière chance au Sénat "Alors que le leasing social vient d’être reconduit pour rendre le véhicule électrique plus accessible, l’arrêt du CIBRE (crédit d’impôt pour la pose d’une borne de recharge électrique‏‏, ndlr) pourrait entraîner, en moyenne, une hausse d’environ 50 % de la dépense pour les ménages pour l’installation d’une borne de recharge. C’est une incohérence qui risque de ralentir la dynamique engagée",‏‏ commente Olivier Hamard, directeur Général de Zeplug et président de l’AFOR (Association Française des Opérateurs de Recharge).‏ Tout n’est pas perdu toutefois pour la filière, puisque l’examen du PLF est loin d’être terminé. Le texte arrivera bientôt au Sénat, où des amendements proposant de prolonger le CIBRE seront certainement déposés.

