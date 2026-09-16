Le véhicule d'occasion pèse sur les comptes d’Arval en 2026

Publié le 16 septembre 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Le bilan financier d’Arval au premier semestre 2026 est terni par la chute du résultat des ventes de véhicules en fin de contrat. Le loueur longue durée, récent acquéreur d’Athlon, peut en revanche s’appuyer sur une flotte financée orientée à la hausse.

Arval enregistre une baisse de 67,5 % de son résultat net au premier semestre 2026. ©AdobeStock-Marlon

Les soubresauts qui agitent actuellement le marché des véhicules d’occasion viennent ternir la santé financière des loueurs longue durée. C’est le cas d’Arval qui vient de publier ses résultats pour le premier semestre 2026. Tous les principaux indicateurs financiers sont dans le vert, à l’exception du résultat des ventes de véhicules en fin de contrat. Le loueur longue durée annonce ici une perte de 248 millions d’euros. Sur la même période en 2025, cette ligne était bénéficiaire de 78,1 millions d’euros. Selon Arval, ce renversement de tendance est la conséquence d’une baisse du nombre de véhicules vendus (-5,4 %) et d’un recul du marché des véhicules d’occasion. Ces perturbations rencontrées par l’activité de remarketing provoquent une chute de 67,5 % du résultat net de l’entreprise au premier semestre, lequel atteint 114 millions d’euros. Flotte sous contrat en hausse de 5,7 % "Le résultat opérationnel brut enregistre la forte hausse des marges financière et de service en lien avec la hausse des encours, mais son évolution est pénalisée par l’effet défavorable sur le résultat des ventes de véhicules, de la baisse du marché de l’occasion en lien avec le contexte géopolitique incertain et la hausse du prix des carburants", réagit Alain van Groenendael, directeur général d’Arval. Le loueur longue durée enregistre en revanche une progression de 5,7 % de sa flotte financée dans le monde. Un dynamique dans la lignée de l’année 2025. À l’issue du premier semestre, 1 931 753 véhicules étaient sous contrat, dont 387 218 électriques (+31,2 %). Arval souligne que 31 % de ses commandes concernent désormais des modèles à batterie. Tous ces chiffres ne tiennent évidemment pas compte du rapprochement avec Athlon, dans la mesure où celui-ci n’a été finalisé qu’à la fin du mois de juillet. Rappelons que cette opération permet à Arval d’afficher à présent une flotte de 2,3 millions de véhicules dans le monde.

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