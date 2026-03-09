Judicaël Lerey prend la direction d’Eurofleet

Le spécialiste de l'entretien et de la réparation des flottes annonce la nomination de Judicaël Lerey au poste de directeur général. Il remplace Benjamin Filippi et aura pour principale mission de renforcer le développement du réseau Eurofleet, qui a connu une croissance de 4 % en 2025.

Judicaël Lerey devient le nouveau directeur d'Eurofleet. ©Eurofleet

Eurofleet ouvre un nouveau chapitre. Après le départ de Benjamin Filippi, le réseau confie sa direction à Judicaël Lerey. Il devra poursuivre la feuille de route engagée par son prédécesseur.

En 2025, le réseau a enregistré une croissance de 4 %. Il entend poursuivre son développement autour de trois axes prioritaires : le renforcement des accords nationaux auprès des grands comptes, le déploiement de solutions de reporting plus avancées et l’optimisation des outils et procédures internes afin de fluidifier les interactions entre agences intégrées et franchisées.

Du pneu industriel aux grands comptes

Judicaël Lerey n'en est pas à sa première expérience dans le secteur automobile. Dès 2006, il débute sa carrière au sein du groupe Alençon Pneus en tant que commercial pneus industriels, assurant la vente et la distribution des gommes dédiées à l'activité poids lourd. Il évolue ensuite vers des fonctions à responsabilités croissantes chez Trelleborg, Copadex et Hankook, occupant notamment des postes de responsable régional des ventes, responsable export, responsable national et grands comptes.

Depuis 2022, il occupait la fonction de directeur des ventes chez First Stop. Dans un communiqué, Eurofleet a indiqué qu'il conservera ce poste en parallèle de ses nouvelles responsabilités.

"Après plusieurs années à évoluer aux côtés de First Stop, je suis fier de pouvoir mettre mon expertise au profit du développement d’Eurofleet. De nouveaux caps sont à franchir, avec la poursuite du développement de la stratégie commerciale et l’amélioration des échanges entre les enseignes, qui permettront à Eurofleet de continuer à gagner du terrain", se félicite Judicaël Lerey, nouveau directeur d'Eurofleet Tyres & Services.