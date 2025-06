Hiflow renforce ses ambitions européennes avec la nomination de Jean de Margerie

Le logisticien spécialisé dans la livraison de véhicules à l’unité nomme Jean de Margerie au poste de directeur du développement international. Un nouveau poste qui souligne l’ambition d’Hiflow d'accélérer sa présence en Europe.

Hiflow livre en moyenne une dizaine de milliers de véhicules par mois. ©Le Journal de l'Automobile

Hiflow souhaite renforcer sa présence à l’international. Pour ce faire, le spécialiste de la livraison de véhicules à l’unité crée le poste de directeur du développement international et nomme Jean de Margerie. Il rejoint ainsi le comité de direction de la société et pilotera le renforcement de la présence d’Hiflow en Europe. À ce poste, il portera la voix des clients internationaux dans la structuration des offres et coordonnera le développement de l’offre Express du logisticien, sur les différents marchés. Il occupe ce poste à partir du 26 juin 2025.

Au-delà de l’Hexagone, Hiflow est présent en Belgique, en Espagne et en Italie. Des marchés dans lesquels Hiflow a réalisé 89 % de sa croissance en un an. La création de ce poste devrait permettre de structurer, de coordonner et de déployer l’offre logistique dans les pays existants, mais aussi dans de nouveaux. Actuellement, la présence européenne d’Hiflow représente 30 % du chiffre d'affaires global du groupe, mais le logisticien espère faire grimper cette part à 50 % d'ici à 2028.

"Cette croissance et le besoin d'approfondir notre présence en Europe sont liés à l’arrivée de notre actionnaire de référence : CA Personal Finance & Mobility. Nous avons l’ambition de nous renforcer et de faire grossir le chiffre d’affaires global dans les pays où nous sommes déjà présents et d’ouvrir de nouveaux pays qui sont stratégiques pour notre actionnaire et pour nous, comme l’Allemagne par exemple", souligne Jean de Margerie.

Jean de Margerie : une expérience dans la logistique et la digitalisation

"L’international est aujourd’hui un moteur de croissance puissant pour Hiflow. En privilégiant notre objectif de croissance saine et raisonnée sur l’ensemble de nos marchés, qui a toujours été dans notre ADN, nous faisons le pari d’une stratégie alliant adaptation aux spécificités locales, innovation et qualité dans les services, souligne Laura Peterschmitt, directrice France d'Hiflow. Le profil de Jean, à la fois opérationnel, digital et rompu aux défis du secteur auto, est un atout précieux pour accélérer cette transformation avec toute son expérience sur les enjeux digitaux et la mobilité."

En effet, le secteur automobile et de la mobilité n’est pas inconnu pour Jean de Margerie puisqu’il a passé plus de six ans au sein de l’entreprise spécialisée dans la location digitalisée, Virtuo, en France comme à l’étranger aux postes de head operation, general manager et VP strategic, un poste qui le met en relation avec les constructeurs et les grands groupes automobiles.

Il a notamment connu la crise logistique post-Covid, lui permettant d’accroître ses compétences dans les flux opérationnels et leurs enjeux à l'échelle européenne. Une expérience qui répond aux exigences de flexibilité du monde de la logistique d’aujourd’hui. Jean de Margerie est diplômé en finance et en ingénierie financière et a passé une partie de sa carrière dans l’univers des start-up et de la tech. Il rejoint Hiflow à partir de décembre 2024.