Frank Marotte arrive en renfort chez Dacia

Le groupe Renault nomme Frank Marotte au poste de directeur marketing, ventes et opérations de la marque Dacia, à compter du 1er février 2025. L’ancien directeur général de Toyota France remplace ainsi Xavier Martinet, qui a rejoint Hyundai Motor Europe en novembre 2024.

Frank Marotte sera le nouveau directeur marketing, ventes et opérations de la marque Dacia, à partir du 1er février 2025. ©Dacia

À partir du 1er février 2025, Frank Marotte sera le nouveau directeur marketing, ventes et opérations de la marque Dacia. Il succédera ainsi à Xavier Martinet, nommé directeur général de Hyundai Motor Europe en novembre 2024, et sera donc sous la responsabilité de Denis Le Vot, patron du constructeur roumain.

Diplômé de l'École centrale de Paris, Frank Marotte a acquis plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie automobile. Il a commencé sa carrière chez Peugeot en 1993 et a occupé plusieurs postes de direction en France et à l'étranger. En 2008, il a été nommé responsable de la planification des produits de PSA, Peugeot, Citroën et a supervisé les développements dans plusieurs segments.

En 2013, Frank Marotte a rejoint Toyota Motor en tant que directeur de la planification des produits pour l'Europe, la Russie et le Moyen-Orient. Au sein du constructeur nippon, il a supervisé le portefeuille de produits de Toyota en Europe et a été membre du comité exécutif de Toyota Motor Europe.

Enfin, depuis juillet 2019, Frank Marotte était le président-directeur général de Toyota France, où il était responsable de la stratégie et du développement des activités de Toyota et Lexus en France, avant d’être remplacé par Florian Aragon le 1er janvier 2025.

"C’est avec plaisir et une grande confiance que j’accueille Frank Marotte au poste de directeur marketing, ventes et opérations de Dacia. Ses riches expériences dans l'industrie automobile et son leadership éprouvé font de lui un atout précieux pour la marque. Avec l'ensemble des équipes Dacia, nous continuons notre mission d'être le leader de la mobilité abordable", a déclaré Denis Le Vot, directeur général de Dacia, en réaction à cette nomination.