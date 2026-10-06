Franck Barthélémi, nouveau directeur commercial de Leasys France

Leasys France recrute Franck Barthélémi au poste de directeur commercial, en charge des moyens et grands comptes et des ventes spéciales. Rattaché à Igor Dumas, directeur général du loueur, il succède à Hugues de Laage.

Franck Barthélémi rejoint Leasys France. ©Leasys

Hugues de Laage, transféré au BtoB de Stellantis France, a déjà un successeur à la direction commerciale de Leasys France. Il s’agit de Franck Barthélémi, spécialiste du financement automobile, un secteur dans lequel il navigue depuis plus de 30 ans.

Il rejoint la captive de LLD du groupe Stellantis en tant que directeur commercial en charge des moyens et grands comptes, ainsi que des ventes spéciales. À ce titre, il est directement rattaché à Igor Dumas, directeur général de Leasys France.

Franck Barthélémi a pris ses nouvelles fonctions le 1er octobre 2026. Depuis avril 2023, il avait la responsabilité des activités BtoB de Stellantis Finance & Services. En janvier 2025, il avait également hérité de la responsabilité des ventes réseaux pour la région sud.

"Je suis particulièrement heureux de retrouver un environnement que je connais bien, avec de nouveaux défis à relever aux côtés des équipes. J’aborde cette mission avec beaucoup d’enthousiasme et deux priorités : apporter de la valeur à nos clients et contribuer au développement commercial de Leasys", réagit à sa nomination celui qui fut aussi directeur commercial d’Opel Bank.

Igor Dumas estime que "son expérience du financement automobile, sa connaissance approfondie des enjeux BtoB et des grands comptes, ainsi que sa proximité avec les constructeurs et leurs réseaux constituent de véritables atouts."