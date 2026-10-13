Fraikin sur le point d’être vendu à un fonds espagnol

Publié le 13 octobre 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Les actionnaires majoritaires de Fraikin annoncent être entrés en négociations exclusives avec Asterion Industrial Partners pour céder le loueur de véhicules industriels et utilitaires légers. L’opération devrait être finalisée au premier trimestre 2027.

Fraikin est en passe d'être vendu au fonds espagnol Asterion Industrial Partners. ©Fraikin

Les rumeurs de vente de Fraikin, ébruitées par Bloomberg en mai dernier, étaient bel et bien fondées. Le loueur de véhicules industriels et utilitaires légers est en passe d’être cédé dans les prochains mois. Ses actionnaires majoritaires annoncent être entrés en négociations exclusives avec Asterion Industrial Partners pour cette opération majeure. Il est précisé que Fraikin génère un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros par an et exploite une flotte de plus de 50 000 véhicules en Europe, dont la valeur brute comptable avoisine les trois milliards d’euros. François-Xavier Castille, Arval : "Athlon nous apporte environ 330 000 véhicules financés en LLD et près de 60 000 en gestion" Asterion, un fonds d’investissement espagnol, pourrait prendre le contrôle de Fraikin au premier semestre 2027, indiquent les parties prenantes. Cette opération sera finalisée sous réserve de l’approbation des autorités de la concurrence et de l’achèvement de toutes les procédures requises dans un tel cadre, à commencer par l’information et la consultation des salariés. "Notre ambition est de faire de Fraikin la première plateforme européenne d’infrastructures dédiée à la gestion des flottes de véhicules commerciaux, tient à rassurer Yves Pétin, président-directeur général de Fraikin Group. Nous continuerons à investir dans notre flotte, nos équipes et nos capacités numériques, tout en accélérant la transition vers une mobilité moins carbonée et en saisissant des opportunités de croissance durable." Le dirigeant poursuit son propos en remerciant "Benefit Street Partners, Värde Partners et Canyon Partners, ainsi que nos autres actionnaires, pour leur soutien et leur engagement continus. Nous nous réjouissons à l’idée de nouer un partenariat avec Asterion."

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