Fraikin mis en vente pour trois milliards d’euros ?

Publié le 19 mai 2026 ■ Par Damien Chalon ■ < 1 min de lecture

Selon l’agence Bloomberg, Fraikin serait à vendre. Le loueur de véhicules utilitaires et de poids lourds est valorisé aux alentours de trois milliards d’euros.

Le loueur Fraikin serait mis en vente pour trois milliards d'euros. ©Fraikin

Une nouvelle opération de très grande ampleur semble se préparer dans le secteur de la location longue durée. Fraikin serait en effet sur le marché, selon l’agence Bloomberg. Le prix demandé tournerait autour de trois milliards d’euros. Le spécialiste de la location de véhicules utilitaires légers et de poids lourds est actuellement codétenu par Alcentra Group, Barclays, Barings, Canyon Partners, Davidson Kempner, HSBC, Triton Partners, Varde Partners et JP Morgan Asset Management. Les grandes manœuvres dans la LLD Ces actionnaires travailleraient, toujours d’après Bloomberg, avec Bank of America et Lazard sur une potentielle cession. Le loueur aurait d’ailleurs commencé à sonder l'intérêt des acheteurs potentiels. Le groupe Fraikin est actuellement présent dans dix pays européens avec un parc sous contrat de plus de 60 000 véhicules. Le loueur, longtemps en difficulté financière, s’était signalé en 2020 en rachetant Via Location, l’un de ses concurrents. Si la vente venait à se concrétiser, il s’agirait d’une nouvelle opération majeure dans le secteur de la LLD. Ce dernier a récemment été marqué par la prise de contrôle de LeasePlan par ALD, pour donner naissance à Ayvens. Arval de son côté finalise le rachat d’Athlon.

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