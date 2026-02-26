Des carrosseries aux flottes : Carform accélère à l'international

Conçue pour digitaliser les processus des carrosseries, Carform élargit son champ d’action à la gestion de flotte automobile. Forte de ses premiers déploiements chez de grands comptes et d’une croissance à l’international, la plateforme s’impose pour piloter la maintenance, la disponibilité et les coûts de détention des véhicules.

Initialement créée pour les besoins de la réparation, la plateforme logicielle Carform est désormais adaptée à la gestion de flotte. ©Carform

Déjà présent dans un nombre croissant de carrosseries françaises et étrangères, Carform élargit désormais son champ d’action aux gestionnaires de flotte automobile. L'éditeur actionne ainsi un levier supplémentaire pour accélérer son déploiement international.

Sa plateforme numérique éponyme de pilotage des activités après-vente a initialement été développée en 2020 au sein des carrosseries CDA, afin de coordonner tous les postes en remplaçant l’usage du papier. Son développement a donné naissance à une entreprise en 2021.

Gestion des opérations en temps réel pour flottes et ateliers

Celle-ci propose aujourd'hui une plateforme fonctionnant en mode SaaS (à partir d'un serveur à distance). Elle permet ainsi un pilotage fin et en temps réel des opérations – qu’il s’agisse d’un atelier de réparation ou d’un parc roulant.

Elle trace l’ensemble des flux d’entretien-réparation et contribue à consolider la performance globale, aussi bien en carrosserie qu’en maintenance mécanique. Par ailleurs, Carform intègre également des interfaces DMS, des outils de chiffrage et d’autres briques logicielles métiers.

Spécifiquement pour les gestionnaires de flotte, la plateforme fournit ainsi les moyens d'améliorer la disponibilité de leur parc et de réduire les coûts de détention des véhicules.

En effet, "depuis notre création, nous accompagnons les acteurs de l’après-vente dans la structuration de leurs processus, résume Marc Giordanengo, cofondateur et DG de l'entreprise. Nous mettons aujourd’hui cette expertise au service des gestionnaires de flotte afin de répondre aux enjeux de traçabilité des opérations de maintenance et de réparation, de centralisation des décisions et de maîtrise des immobilisations des véhicules".

Genèse de l'activité flotte

Aujourd’hui en s’ouvrant à la gestion de flotte, Carform franchit une nouvelle étape stratégique et accélère son développement à l’international. Après un an de déploiements opérationnels chez Ceva Logistics (ex-Gefco), l’éditeur tire les premiers enseignements du terrain. Cette expérience lui permet désormais d’engager la commercialisation de sa solution auprès des grands comptes.

Le développement de cette nouvelle offre a débuté en Espagne, avec Ceva Logistics. Ce dernier y a adopté la solution Carform pour structurer les activités de sa vaste carrosserie de Ciempozuelos, près de Madrid. "Puis, ils ont eu besoin d'une extension du logiciel pour leur gestion de flotte", raconte Franck Giordanengo, cofondateur de Carform.

De cette demande sont nées les nouvelles fonctionnalités spécifiquement dédiées à cette spécialité. Cet outil enrichi est appelé à être déployé dans d’autres filiales du groupe.

En centralisant l’ensemble des données sur une plateforme unique, Carform offre au gestionnaire de flotte une visibilité en temps réel sur l’état opérationnel des véhicules et sur leurs périodes d’immobilisation. La solution permet ensuite de valider les différentes opérations d’entretien-réparation, avant de fournir des indicateurs consolidés pour piloter les coûts de détention et optimiser l'exploitation du parc.

L’efficacité du dispositif est renforcée lorsque les réparateurs partenaires utilisent également Carform. Initialement conçu pour les carrossiers, l’outil permet de réceptionner les ordres d’intervention, de planifier les opérations, puis de valider chaque étape du processus, grâce à une information partagée et accessible en temps réel.

Une solution déjà adoptée par les réseaux de réparation et les constructeurs

D’abord développé dans une carrosserie multisite familiale, le logiciel a progressivement séduit d’autres acteurs majeurs du secteur. Volkswagen Group l’a notamment adopté depuis 2024. L’année suivante, le réseau de carrossiers indépendant Autoneo a choisi de proposer la solution à ses adhérents.

Au total, Carform équipe aujourd’hui plus de 250 sites français de réparation, en carrosserie et en mécanique, ainsi que des centres VO et de reconditionnement.

À l’international, Carform a donc d’abord amorcé son développement en Espagne, avant d’accompagner d'autres partenaires hors de France. Son système de gestion est désormais exploité en Italie, en Suisse et au Royaume-Uni. Il devrait aussi s’étendre prochainement au Benelux.

Succès d'une trajectoire de croissance pour un logiciel initialement conçu pour les besoins "maison" des carrosseries CDA. Celui-ci est devenu en quelques années un outil structurant de la digitalisation de l’après-vente automobile et maintenant de la gestion de flotte.