Convoyage : les cofondateurs de Convoicar cèdent les rênes

Thibault Sarrazin et Yann Menard, les fondateurs de Convoicar, ont accepté l'offre de rachat émanant de Julien Clouet. Ce dernier, connu comme le créateur de la plateforme Truckrs, assurera avec son associé, Paul Fourgous, la gouvernance de la société de convoyage automobile.

Les équipes et le mode opératoire de Convoicar seront préservés après le rachat. ©Convoicar

Convoicar change de propriétaire. L'entreprise qui propose un service de convoyage automobile aux particuliers et aux flottes vient d'être revendue par ses cofondateurs, Thibault Sarrazin et Yann Menard. Ils ont expliqué au Journal de l'Automobile avoir accepté l'offre émise par Julien Clouet, dont la holding héberge déjà Truckrs, société opérant dans le monde du transport routier.

La gouvernance de Convoicar sera donc désormais assurée par Julien Clouet et son associé Paul Fourgous. Les cofondateurs de la plateforme de mise en relation entre chauffeurs et donneurs d'ordre resteront le temps d'une passation opérationnelle. Les ressources humaines internes à Convoicar ont été conservées, tout comme la marque commerciale.

"L’alliance avec Trukrs permettra à Convoicar de proposer une offre intégrée, combinant logistique et services automobiles, répondant ainsi aux enjeux croissants de la filière", a-t-il été défendu dans la communication officielle. Et Julien Clouet de compléter : "notre objectif est de créer des ponts entre nos écosystèmes pour offrir une valeur ajoutée unique à nos clients".

Un nouveau défi avec Brikks

Cette opération capitalistique intervient au terme d'un exercice rondement mené par Convoicar. En 2025, les résultats ont été améliorés de 40 %, selon les données communiquées. "Nous laissons derrière nous une entreprise rentable", affirme Thibault Sarrazin.

Durant la réflexion menée sur l'avenir de Convoicar, Thibault Sarrazin a envisagé plusieurs scénarios, dont des rapprochements avec ses concurrents directs. "Le marché du convoyage doit se concentrer, se dit-il persuadé, mais les fusions sont difficiles à mettre en œuvre".

La suite pour Yann Menard et Thibault Sarrazin s'écrit déjà. Les deux associés vont se concentrer sur Brikks, leur autre entreprise. Éditrice d'un outil de fidélisation innovant pour les concessionnaires, destiné à renforcer la relation client et booster les ventes, elle intervient en France et en Espagne en attendant d'autres pays.

"Notre technologie est prête et notre approche commerciale est rodée. Nous sommes donc à la recherche de 400 000 euros pour donner l'impulsion", témoigne Thibault Sarrazin. S'il ne révèle pas le montant pour lequel Convoicar a été cédé, il partage plus volontiers l'objectif de sa prospection : attirer quatre à cinq groupes de distribution autour de la table. Le premier a été signé dans le sud de la France.