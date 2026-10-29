Ayvens résiste à la dégradation du marché de l’occasion

Malgré la volatilité persistante du marché du véhicule d'occasion, Ayvens fait preuve de résilience au troisième trimestre 2026. Le loueur longue durée communique un résultat net en légère baisse, à 240 millions d’euros.

Ayvens a réalisé un bénéfice de 240,1 millions d’euros au 3e trimestre 2026. ©Adobe Stock-Kadmy

La volatilité du marché du véhicule d’occasion a pesé sur l’activité d’Ayvens au troisième trimestre 2026. Cette activité s’est soldée par une perte nette de 21 millions d’euros, contre un bénéfice de 75 millions un an plus tôt. Ce retournement est la conséquence d’une normalisation des prix des voitures thermiques et de la baisse de la demande de ces mêmes véhicules par les clients VO en raison de la montée en flèche des prix du carburant. Ayvens a également revendu moins de véhicules (127 000 contre 140 000 un an plus tôt), reflet d’une baisse des mises à la route en 2022 et 2023.

Le loueur longue durée a toutefois su activer d’autres leviers pour préserver sa rentabilité. Au cours des trois derniers mois, la filiale de la Société générale a ainsi réalisé un bénéfice de 240,1 millions d’euros. Cette valeur est en baisse de 11,9 % comparé au T3 2025, mais le groupe avait alors réalisé l’un des plus importants bénéfices trimestriels de son histoire récente, à 272,7 millions d’euros.

Amélioration du coefficient d'exploitation

"Notre priorité donnée à la rentabilité de l’activité et aux réductions de coûts a permis d’atténuer la baisse du résultat de la vente de véhicules d’occasion, accentuée par l’impact des prix élevés du pétrole", affirme Philippe de Rovira, directeur général d'Ayvens. Le loueur a ainsi vu son coefficient d’exploitation trimestriel s’améliorer de 3,6 points par rapport au T3 2025, pour atteindre 49,2 %, là où il s’établit à 51,1 % depuis le début de l’année. Les synergies ont également contribué positivement au bilan trimestriel. Celles-ci se sont élevées à 116 millions d’euros, contre 104 millions un an plus tôt.

"Ces indicateurs solides, ajoute le directeur général, démontrent la robustesse de notre modèle et la pertinence de nos actions stratégiques dans cet environnement incertain. Ayvens est bien positionné pour atteindre les objectifs financiers de son plan PowerUP 2026 et prêt à lancer l’exécution de son plan stratégique Ayvens 2029". Ce dernier a été dévoilé en septembre et prévoit entre autres une croissance de la flotte financée d’au moins 3 % entre 2026 et 2029.

Pour l’heure, Ayvens semble davantage miser sur une rationalisation de ses actifs. La flotte totale s’élève à 3,044 millions de véhicules, un total en baisse de 4,7 % comparé à l’an passé. Le loueur compte 2,47 millions de contrats de LLD et 574 000 contrats de fleet management. Le prochain défi de la croissance de cette flotte passera inévitablement par l’électrification. Le processus est bien enclenché puisque les véhicules électriques ont représenté 30 % des livraisons sur le trimestre écoulé. Les hybrides sont à 31 % et les modèles thermiques à 26 %.