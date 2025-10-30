Ayvens engrange les bénéfices au troisième trimestre 2025

Le loueur longue durée a amélioré ses principaux indicateurs financiers au troisième trimestre 2025. Grâce à des marges plus élevées et une réduction des coûts, Ayvens a dégagé un résultat net de 273 millions d’euros. Le tout en dépit d'une flotte en légère baisse.

Ayvens a dégagé un important bénéfice au troisième trimestre 2025. ©Adobe Stock - piter2121

Tim Albertsen, le directeur général d'Ayvens, va pouvoir partir à la retraite l’esprit tranquille. En effet, le 1er décembre 2025, il laissera à son successeur, Philippe de Rovira, une entreprise saine et profitable, avec comme principal fait d’arme l’intégration réussie de LeasePlan.

"Je suis fier de quitter Ayvens sur une base solide et dynamique, prête à façonner la mobilité de demain. Je suis convaincu que, soutenu par une équipe de direction très solide, Philippe s'appuiera sur nos succès et mènera Ayvens vers de nouveaux sommets et des réalisations encore plus grandes", s’exprime le dirigeant danois au moment de commenter les résultats financiers du troisième trimestre 2025.

273 millions de résultat net

Le loueur longue durée, après une phase de digestion logique liée au rachat de LeasePlan, affiche à nouveau une croissance significative. Preuve en est, l’envol de son résultat net de 85,9 % au troisième trimestre 2025, à 273 millions d’euros. Un rebond lié, selon Ayvens, à l’augmentation des marges, à la baisse des charges d'exploitation, à l’accélération des synergies et à une "stricte discipline des coûts".

La performance demeure toutefois conditionnée par le marché des véhicules d’occasion et, dans ce domaine, le loueur entrevoit une "normalisation". Le résultat lié aux reventes de VO ont atteint 75 millions d’euros sur le dernier trimestre, en baisse de 3,1 % par rapport au troisième trimestre 2024.

Ayvens précise que les bénéfices sur les voitures thermiques restent élevés, tandis que les pertes sur les voitures électriques sont "substantielles", notamment au Royaume-Uni. Autre chiffre clé, le loueur a revendu 140 000 véhicules sur le trimestre, contre 157 000 un an plus tôt.

A l’issue du troisième trimestre, Ayvens évalue ses actifs à 52 milliards d’euros, en baisse de 1 %, à cause, notamment, de la réduction de sa flotte au Royaume-Uni.

"Renouer avec une croissance durable de la flotte"

A l’échelle globale (42 pays), la flotte sous contrat est de 3,2 millions de véhicules, en baisse de 3,7 % par rapport au T3 2024 et 0,3 % par rapport au T2 2025. Le loueur dit entrevoir "les premiers signes positifs des initiatives du groupe visant à renouer avec une croissance durable de la flotte".

En termes d’électrification, Ayvens indique que les modèles électriques ont représenté 37 % des nouvelles immatriculations en Europe sur les trois derniers mois, contre 39 % au T3 2024 et 43 % au T2 2025. Les électriques représentent désormais 20 % de la flotte, les hybrides rechargeables 11 %.