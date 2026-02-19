Avec Rout’in, TotalEnergies et la RATP souhaitent simplifier les trajets domicile-travail

Publié le 19 février 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

TotalEnergies et RATP Smart Systems annoncent la création de Rout’in. Avec cette coentreprise, l’énergéticien et la filiale de l’opérateur de transports urbains proposeront une solution digitale visant à simplifier la gestion et le paiement des trajets domicile-travail des salariés d’entreprises.

Rout'in s'adresse aux entreprises qui souhaitent faciliter la gestion et le financement des déplacements quotidiens de leurs salariés. ©AdobeStock/torwaiphoto

La mobilité domicile-travail est aujourd’hui plus que jamais un enjeu de taille pour les entreprises ainsi que pour leurs collaborateurs. Dans ce contexte, TotalEnergies et RATP Smart Systems annoncent la création de Rout’in, une coentreprise qui met à disposition des entreprises une plateforme digitale conçue pour simplifier la gestion et le paiement des trajets domicile-travail de leurs salariés. La RATP choisit Bouygues Energies & Services pour s’équiper en bornes de recharge Avec Rout’In, les collaborateurs reçoivent donc une carte de paiement personnelle, financée par l’employeur, pour régler sans avance de frais leurs trajets éligibles, et ce, quel que soit le mode de transport. Une application dédiée est également proposée et permet aux salariés de consulter leur solde, de suivre leurs dépenses et d’organiser leurs trajets avec les solutions de transports les plus adaptées à leurs besoins. En parallèle, les employeurs disposent d’une interface dédiée pour définir une politique de mobilité adaptée aux usages réels de leurs collaborateurs, y allouer un budget et en suivre les indicateurs. Cette solution centralisée regroupe dès lors les abonnements aux transports publics, le forfait mobilités durables (FMD), la prime de transport pour les frais de carburant ou les recharges électriques, ainsi que le crédit mobilité pour les salariés qui choisissent une alternative au véhicule de fonction. CleanMob et TotalEnergies unissent leurs forces pour électrifier les flottes "Nous sommes fiers de la création de Rout’in qui permet d’offrir aux entreprises une nouvelle solution digitale de gestion des mobilités domicile-travail, qui s’appuie sur les expertises de nos deux partenaires, avec une ambition claire : réinventer la mobilité du quotidien", a réagi dans un communiqué Olivier Baert, directeur général de Rout’in.

