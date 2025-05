Autopartage : Agilauto s’étend dans le Loir-et-Cher

Crédit Agricole Personal Finance & Mobility et le Crédit Agricole Val de France ont révélé le prochain lieu de déploiement d’Agilauto Partage. Le service d’autopartage rural 100 % électrique a été retenu par la Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois (CCRM), dans le Loir-et-Cher.

Outre les véhicules et les bornes, le groupe Crédit Agricole va lancer l'application connectée. Elle permettra de réserver et d'accéder facilement aux véhicules. ©AdobeStock-Ketsara

Le Crédit Agricole Personal Finance & Mobility a annoncé, le 20 mai 2025, étendre la couverture de son service d’autopartage rural 100 % électrique, Agilauto Partage. À la faveur d'une collaboration avec la filiale Crédit Agricole Val de France, le service de mobilité se déploie dans la Communauté de communes de Romorantinais et Monestois (CCRM), dans le Loir-et-Cher.

Dans ce projet, Agilauto Partage comptera dix véhicules, dont quatre citadines, trois utilitaires et trois vans de neuf places dont un équipé PMR. Des exemplaires tous fabriqués en France. Huit des 16 communes de la CCRM sont concernées, dont Villeherviers, Villefranche-sur-Cher, Mennetou-sur-Cher, Courmemin, Gièvres, Saint-Loup-sur-Cher, Saint-Julien-sur-Cher, Romorantin-Lanthenay – gare et parking Jean-Monnet.

Afin de mener à bien ce projet, la CCRM s’est activement mobilisée. Grâce à cette implication, six nouvelles bornes de recharge pour un total de douze points de charge viendront s’ajouter aux quatre existantes. Ces dernières seront fournies, installées et raccordées par Agilauto Partage, et seront accessibles à tous les usagers du service de location courte durée.

Incarner l'économie circulaire

Un emploi local sera également créé par Agilauto Partage, dans l’optique de gérer la flotte de ces voitures en exploitation. Une démarche dont le sens est souligné par Cédric Sabourdy, vice-président en charge des mobilités : "Ce projet incarne l’économie circulaire appliquée à la mobilité. Il propose une alternative concrète à la possession individuelle de véhicules et répond à un double enjeu : réduire notre empreinte carbone et redonner de l’autonomie aux habitants. C’est un outil accessible, souple et adapté à la réalité rurale".

Au sens large, il a pour objectif d’améliorer les déplacements du quotidien dans les zones peu desservies par les transports collectifs, le tout à travers une mobilité durable. Concrètement, cela permet aux habitants de la communauté de communes de bénéficier d’un accès simple et économique à une flotte de véhicules électriques en libre-service, leur offrant ainsi une plus grande autonomie selon leurs besoins.

Outre les véhicules et les bornes, le groupe Crédit Agricole va lancer l'application connectée. Elle permettra de réserver et d'accéder facilement aux véhicules. D'un point de vue pratique, le service sera facturé en fonction de la durée de la location, cela s'échelonne de la minute à la journée. Le prix inclura l’assurance du véhicule, souscrite auprès de Pacifica, filiale d’assurance dommages de Crédit Agricole Assurances.